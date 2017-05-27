AKHİSAR, DEPLASMANDA 3 ATTI, 3 ALDI

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Atiker Konyaspor sahasında Akhisar Belediyespor'u ağırladı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçı Akhisar Belediyespor 3-0 kazandı.
Konuk ekibe 3 puanı getiren golleri 29'uncu dakikada Özer Hurmacı, 41'de Lopes ve 46'da Ricordo Vaz Te attı.
Bu sonuçla konuk ekip puanını 48'e çıkardı. Atiker Konyaspor 43 puanda kaldı.
1. Devre
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasındaki Atiker Konyaspor ile Akhisar Belediyespor arasında oynanan maçın ilk yarısı, konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
8. dakikada ceza alanı dışı sol çaprazdan serbest vuruş kazanan Akhisar Belediyespor'da topun başına geçen Vaz Te, meşin yuvarlağa çok sert vurdu. Kaleci Serkan Kırıntılı soluna yatarak meşin yuvarlağı güçlükle çeldi. Defans topu uzaklaştırdı.
16. dakikada hızlı gelişen Akhisar Belediyespor atağında sol çaprazda topla buluşan Cikalleshi rakibini çalımlayarak ceza sahasına girdi. Çalımlarla önünü boşaltan Cikalleshi'nin sert vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı topu güçlükle kornere gönderdi.
29. dakikada Akhisar Belediyespor öne geçti. Larsson'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ömer Bayram, meşin yuvarlağı müsait durumdaki Özer Hurmacı'ya çıkardı. Bu futbolcunun sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-0
31. dakikada Sağ çaprazdan çalımlarla ceza sahasına giren Skubic, meşin yuvarlağı müsait pozisyondaki Milosevic'e gönderdi. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Lukac topu iki hamlede kontrol etti.
41. dakikada Akhisar Belediyespor farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Akhisar Belediyespor atağında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Cikalleshi'nin sert şutunda meşin yuvarlak ceza sahasındaki defans oyuncusuna çarparak, ceza yayı üzerindeki Miguel Lopes'in önünde kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden sert şutunda top filelere gitti: 2-0
Karşılaşmanın ilk yarısı Akhisar Belediyespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
2. Devre
46. dakikada konuk takım, Vaz Te'nin golüyle fark 3'e çıktı. Özer Hurmacı'nın ara pasıyla ceza sahasında kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kalan Vaz Te'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0
66. dakikada topla ceza sahasına sokulan Ömer Ali Şahiner'in sert şutunda kaleci Lukac iki hamlede topu kontrol etti.
81. dakikada Miguel Lopes'in sağdan ortasında, arka direkte topla buluşan Ömer Bayram meşin yuvarlağı kafayla Muğdat Çelik'e indirdi. Bu futbolcu, topu yeniden ceza sahası sol çaprazındaki Ömer Bayram'a gönderdi. Ömer'in sert şutunda meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.
90 2. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Hora, pasını altıpasta müsait durumdaki Ömer Ali Şahiner'e çıkardı. Yeşil-beyazlı futbolcunun sert şutunda kaleci Lukac meşin yuvarlağın filelere gitmesine engel olurken, defans topu uzaklaştırdı.
Akhisar Belediyespor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig
Atiker Konyaspor: 0 - Akhisar Belediyespor: 3
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Serkan Tokat, Serkan Çimen, Oğuz Terzi
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Vukovic (Dk. 82 Hora), Selim Ay, Douglas, Mbamba, Volkan Fındıklı, Milosevic, Rangelov (Dk. 65 Ali Çamdalı), Hadziahmetovic, Bajic (Dk. 46 Ömer Ali Şahiner)
Akhisar Belediyespor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Orhan Taşdelen, Ömer Bayram, Custodio, Soner Aydoğdu, Vaz Te (Dk. 82 Onur Ayık), Özer Hurmacı (Dk. 67 Hasan Ali Adıgüzel), Larsson (Dk. 74 Muğdat Çelik), Cikalleshi
Goller: Dk. 29 Özer Hurmacı, Dk. 41 Miguel Lopes, Dk. 46 Vaz Te (Akhisar Belediyespor)
Sarı Kartlar: Dk. 7 Selim Ay (Atiker Konyaspor), Dk. 47 Vaz Te (Akhisar Belediyespor)