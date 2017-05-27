İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maçında ilk 11'ler

Spor Toto Süper Lig 33. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 33. Haftasında Fb Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Fb Şükrü Saracoğlu

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Sımon Thorup Kjaer, Mehmet Topal, Josef De Souza Dıas, Robın Van Persıe, Moussa Sow, İsmail Köybaşı, Emmanuel Chınenye Emenıke, Martın Skrtel, Jeremaın Marcıano Lens

Teknik Direktör: Dirk Nicolaas Advocaat

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Emmanuel Davıd Mas Sgros, Okay Yokuşlu, Carl Medjanı, Fabıan Andres Castıllo Sanchez, Dame N'doye, Uğur Demirok, Olcay Şahan, Matus Bero, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Yusuf Yazıcı

Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal

Hakem: Ali Palabıyık, Ekrem Kan, Kemal Yılmaz, Yaşar Kemal Uğurlu

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