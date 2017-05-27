Burak Yılmaz'ın takımı fark yedi
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BURAK YILMAZ'IN TAKIMI FARK YEDİ

Burak Yılmaz'ın takımı fark yedi

Çin Süper Ligi'ndeki 11. hafta karşılaşmasında Beijing Guoan, konuk olduğu Şanghay SIPG'e 5-1 yenildi.

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Çin Süper Ligi'ndeki 11. hafta karşılaşmasında Beijing Guoan, konuk olduğu Şanghay SIPG'e 5-1 yenildi.

Portekizli teknik adam Andre Villas-Boas'ın başında bulunduğu Şanghay SIPG'in, 26 ve 52. dakikalarda Shihao Wei, 57. dakikada Hulk, 76 ve 84. dakikalarda Lei Wu'nun attığı gollerle 5-0 öne geçtiği maçta, Beijing Guoan'ın futbolcusu Burak Yılmaz, 90. dakikada karşılaşmanın skorunu belirleyen golü kaydetti: 5-1

Bu sonuçla Beijing Guoan 15 puanda kalırken, Şanghay SIPG 26 puanla ikinci sırada yer aldı.

Milli futbolcu Burak Yılmaz, bu sezon ligde forma giydiği 8 karşılaşmada 7. golüne imza attı.

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