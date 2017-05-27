"TAKIMIN VE TEKNİK HEYETİN İNANCI TAM"

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkçı, play-off yarı finalinde 29 Mayıs Pazartesi günü oynayacakları Göztepe karşılaşmasına ilişkin olarak, "Bu takım Göztepe’yi yenecek kuvvette. Takımın ve teknik heyetin inancı tam. Henüz her şey bitmedi." dedi.

Kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde basın toplantısı düzenleyen Çarıkçı, 1 yıl önce göreve geldiklerini, o dönemde koydukları hedefe ulaştıklarını belirtti.

Çarıkçı, göreve geldiklerinde 3 yıllık bir planlama yaptıklarına işaret ederek, "Yeni bir yönetim kurulu ile 7 yıldan beri başarı elde edemeyen bir kulüp olan Boluspor'a, 3 yıllık bir hedef belirlemiştik. Takımımız geçen hafta Manisaspor'u yenerek play-off'lara kaldı. Büyük umutlarla gittiğimiz Göztepe deplasmanında, iyi oynamamıza rağmen biraz şansızlık biraz da seyirci baskısıyla maçı 2-0 kaybettik." şeklinde konuştu.

Play-off yarı final ilk maçında Göztepe'ye mağlup olmalarının kendilerini üzdüğünü bildiren Çarıkçı, "Maçtan sonra yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz ve futbolcu kardeşlerimizle beraberdik. Onların hırsı, isteği hakikaten şu anda tavan yapmış durumda. Belki bir iki tane sakat futbolcumuz var. O futbolcularımızın dahi şu anda doktora gitmek istemediklerini biliyorum. Son maçta oynamak istiyorlar. Şu anda bu inancı kendilerinde gördüm. Teknik heyetle görüştüm. Fuat hocamıza gerekli morali verdim. Dimdik ayaktayız." ifadelerini kullandı.

Çarıkçı, şu anda tek istedikleri şeyin taraftar desteği olduğunu vurgulayarak, Göztepe ile 29 Mayıs Pazartesi günü kendi evlerine oynayacakları play-off yarı final rövanş maçında tüm Boluluları stada davet etti.

Göztepe maçını taraftarın desteğiyle kazanacaklarını belirten Çarıkçı, şunları kaydetti:

"Bu maçı, taraftarımız çok büyük destek verirse almak imkansız değil. Pazartesi günü hep beraber stadı doldurmamız lazım. Bu takım Göztepe’yi yenecek kuvvette. Takımın ve teknik heyetin inancı tam. Henüz her şey bitmedi. İnşallah mutlu olan biz olacağız."