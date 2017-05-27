MİLLİLER EV SAHİBİNE TAKILDI

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2018 Dünya Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri 2. etap üçüncü maçında ev sahibi Fransa'ya 3-0 yenildi.
Türkiye, Fransa'nın Lyon kentindeki De Gerland Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadan 21-25, 18-25 ve 17-25'lik setlerle 3-0 mağlup ayrıldı.
Avrupa Kıta Elemeleri 2. etap A Grubu'nda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunan ay-yıldızlılar, 27 Mayıs Cumartesi günü TSİ 21.30'da Almanya ile karşılaşacak.
Elemelerde 2. etap, 6 grupta gerçekleştirilecek. Gruplarını birinci sırada tamamlayan 6 takım, finallere direkt katılma hakkı elde edecek. Gruplarında ikinci olan 6 takım ise elemelerde 3. etaba katılacak. Bu grubu birinci bitiren takım da finallerde yer alacak.