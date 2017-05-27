FENERBAHÇE YARI FİNALDE!

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda TOFAŞ'ı 79-73 yenerek, seride durumu 2-0 yaptı ve yarı finale yükseldi.

Sarı-lacivertliler, yarı finalde Darüşşafaka Doğuş ile eşleşti.

TOFAŞ'ta 21 sayı üreten Barış Ermiş maçın en skorer ismi oldu. Fenerbahçe'de 17 sayıyla oynayan Melih Mahmutoğlu galibiyette önemli rol oynadı.

Öte yandan, Bursalı taraftarlar, THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçeli oyuncuları sahaya çıkarken uzun süre ayakta alkışladı.

Karşılaşmaya Kaya Peker'in pota altından bulduğu sayıyla başlayan TOFAŞ'a, Nunnaly ve Kalinic'in 3 sayılık isabetleriyle cevap veren Fenerbahçe, 5. dakikayı 12-9 önde geçti. Konuk ekibin hücumlarına sert savunmasıyla karşılık veren Bursa temsilcisi, Barış Ermiş ve Micic'in sayılarıyla 6. dakikada skorda tekrar öne geçti: 13-12. Melih Mahmutoğlu ve Sloukas ile sayılar bulan Fenerbahçe, ilk periyodu 22-19 üstün tamamladı.

Müsabakanın ikinci çeyreği karşılıklı basketlerle başladı. Kadir Bayram ve Ivanov ile sayılar bulan ev sahibi ekip, 13. dakikada skoru 26-26'da eşitledi. TOFAŞ, Muhsin Yaşar'ın 14. dakikada bulduğu 2 sayılık isabetle tekrar öne geçti: 28-26. Fenerbahçe'nin hücumları karşısında etkili bir savunma ortaya koyan Bursa temsilcisi, Barış Ermiş ve Micic'in hızlı hücumdan bulduğu sayılarla soyunma odasına 44-39 önde gitti.

Üçüncü periyoda Micic'in bulduğu 2 sayılık basketle başlayan TOFAŞ'a, Datome, Sloukas ve Kalinic ile cevap veren sarı-lacivertli ekip, 24. dakikada skoru eşitledi: 48-48. Fenerbahçe, oyuncu değişiklikleriyle ilk yarının aksine daha agresif bir oyun sergilemesine rağmen son çeyreğe 59-57 geride girdi.

Son çeyrekte TOFAŞ'ın top kayıplarını iyi değerlendiren Fenerbahçe, 38. dakikada 5-0'lık seri yakalayarak, skoru 77-70'a getirdi ve maçtan da 79-73 galip ayrıldı.

Salon: TOFAŞ Spor Salonu

Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Mehmet Karabilecen

TOFAŞ: Barış Ermiş 21, Mejia 2, Kaya Peker 6, Micic 14, Copeland 7, Yiğit Arslan 3, Palacios 2, Caner Topaloğlu 2, Kadir Bayram 5, Ivanov 5, Muhsin Yaşar 6

Fenerbahçe: Nunnally 8, Vesely 4, Kalinic 12, Ali Muhammed 4, Datome 7, Barış Hersek 6, Melih Mahmutoğlu 17, Sloukas 13, Egehan Arna 7, Berk İbrahim Uğurlu, Ahmet Düverioğlu 1

1. Periyot: 19-22

Devre: 44-39

3. Periyot: 59-57