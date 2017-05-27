DURSUN ÖZBEK'TEN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ismi bir süredir sarı-kırmızılı ekibin transfer gündeminde yer alan Fransız golcü Bafetimbi Gomis ile görüştüklerini ve kendisine teklif yaptıklarını söyledi.

Konuk olduğu bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulunan Özbek, "Transfer yapılması gereken 6-7 pozisyon belirledik. Scout ekibimize eksiklerimizi ilettik. Onlar da listeyi antrenör ekibine verdi. Belirlediğimiz futbolcularla görüşmek üzere seyahatler yapılıyor. Şu anda anlaştığımız futbolcu yok. Gomis'le görüştük ve teklif verdik." dedi.

Dursun Özbek, Portekizli genç futbolcu Bruma'nın menajeriyle görüştüklerini ve 5 yıllık kontrat önerdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bruma'ya tek ciddi teklifi Leipzig'den aldık. 9 milyon avro civarında teklif yaptılar ama satmak istemiyoruz. Benzer kalitede futbolcular pahalı. Burada Bruma'nın isteği belirleyici olacak. Bruma alınırken menajerlik ücreti dahil 12 milyon avro verilmiş. Yeni sözleşme teklifinde ücretini artırdık ama kararı Bruma verecek. Sneijder'le bir sene daha kontratımız var. Gidip gitmemekle ilgili kararı şu an kendisi verecek. Bize bu konuda yansıyan bir talebi olmadı."

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in şu anda milli takımda görev yaptığını ve Galatasaray'ın başına geçmesinin söz konusu olmadığını anlatan Özbek, Terim'le hiçbir görüşme yapmadıklarını dile getirdi.

- "Riva'dan gelen parayla nefes aldık"

Dursun Özbek, başkan seçildiğinde kulübün 338 milyon dolar borcu olduğunu bildirdi.

Sarı-kırmızılıların içinde bulunduğu şartları bilerek göreve geldiğini ve bu nedenle geçmiş yönetimleri eleştirme durumunun olmadığını dile getiren Özbek, "Riva'dan gelen parayla biraz olsun nefes aldık." ifadesini kullandı.

Takımda gruplaşma iddialarını, "Bazı kesimlerin duymak istediği şeyler." olarak nitelendiren Özbek, Kasımpaşa karşılaşmasından sonra üzüntüsünü futbolcularla paylaşmak için soyunma odasına gittiğini kaydetti.

Florya'nın, Galatasaray'ın en büyük değeri olduğunu vurgulayan ve kulüp başkanının orada olmasının normal olduğunu bildiren Özbek, "Bu kadar eleştiri bana değil Galatasaray'a haksızlık. Zaten bunları dikkate alarak göreve soyundum. Bana istediklerini söyleyebilirler. Ama Galatasaray başkanlığına saygısızlık yapılmamalı." diye konuştu.

- "Futbolcular, Tudor'un antrenman programından şikayetçi oldu"

Galatasaray Kulübü Başkanı, teknik direktör Igor Tudor'un antrenman programıyla ilgili bir dönem futbolculardan şikayet söz konusu olduğunu ifade etti.

Futbolcuların performansında sezon başı yüklemesinin kötü olmasından kaynaklanan düşüş yaşandığına değinen Özbek, "Tudor'un antrenman programıyla ilgili bir dönem futbolculardan şikayet söz konusu oldu. Bunu gelip bana söylemeleri mümkün olamaz ama sportif direktör aracılığıyla konu bana aksetti. Sezon başı yüklemesi iyi olmadığı için futbolcu performanslarında düşmeler olmuştu. Tudor bu yüzden futbolculara biraz yüklendi. Bu sürede bazı sızlanmalar oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Eski Galatasaray futbolcusu Olcan Adın'a kızdığı için sözleşmesini fes ettiğini söyleyen Özbek, futbolculara yüksek maaş ödendiği fikrine de katıldığını aktardı.

Mali yapının mutlaka düzelmesi gerektiğine işaret eden Özbek, Galatasaray gibi kulüplerin Türk spor tarihinde misyonu olduğunu ve bu nedenle amatör branşlardan vazgeçilemeyeceğinin altını çizdi.

Özbek, teknik direktör Igor Tudor'un Galatasaray'a gelişinde etik bir sorun olmadığını savundu.

Kendisinin kardeşi Mehmet Özbek üzerinden yıpratılmaya çalışıldığını ileri süren Dursan Özbek, yapılacak yeni bir başkanlık seçiminin kulübü yavaşlatacağını kaydetti.

Dursun Özbek, Galatasaray'a bu sezon hakem kararlarında büyük haksızlık yapıldığını iddia ederken, erkek basketbol şubesinin bütçesinin gelecek sezon düşeceğini sözlerine ekledi.