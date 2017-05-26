"GENÇLERBİRLİĞİ'NİN HANESİNE YAZDIRDIĞI PUANLAR ÖNEMLİ"

Gençlerbirliği'nin takım kaptanı Uğur Çiftçi, 33. haftada Bursaspor ile oynayacakları karşılaşmanın sadece rakipleri için değil, lig açısından da önemli olduğunu ifade etti.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenman, 90 dakika sürdü. İdmana koşuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, 5'e 2 top kapma oyununun ardından çift kale maçla çalışmayı tamamladı.

Dün takımla çalışmaya başlayan ancak bugün tedavi gören Serdar Gürler, ağrıları bulunan Aydın Karabulut ile izinli olan kaleci Johannes Hopf, antrenmana katılmadı.

İdmanın çift kale maç bölümünde sakatlanan ve çalışmayı tamamlayamayan Tokelo Rantie'nin durumunun, çekilecek MR sonucunda belli olacağı belirtildi.

Kırmızı-siyahlılar, yarın yapacağı çalışmayla Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Uğur Çiftçi: "Lig için önemli maç"

Gençlerbirliği'nin takım kaptanı Uğur Çiftçi, 33. haftada Bursaspor ile oynayacakları karşılaşmanın sadece rakipleri için değil, lig açısından da önemli olduğunu ifade etti.

Uğur Çiftçi, Bursaspor maçının en az diğer karşılaşmalar kadar önemli olduğunu söyledi. Uğur, "Rakibimizin durumunu göz önünde bulundurursak, sadece bizim için değil, lig açısından da aynı öneme sahip." diye konuştu.

Şampiyonluk yarışının kendilerini ilgilendirmediği gibi düşme mücadelesine de aynı mesafeden baktıklarını aktaran Uğur, şunları kaydetti:

"Bizim için Gençlerbirliği'nin hanesine yazdırdığı puanlar önemli. Rahat pozisyonda olabiliriz ama bu, sahaya çıkıp doğruları yapmamızı engellememeli. Kafamızı bu düşüncelerden arındırıp rakibimizin karşısına çıkacağız ve doğruları yapmaya çalışacağız. Son üç haftadır kazanamıyoruz. Bu seriye son vermek ve Ankara'ya üç puanla dönüp camiamızı mutlu etmek istiyoruz."