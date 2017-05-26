Fenerbahçe'de hazırlıklar tamam
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FENERBAHÇE'DE HAZIRLIKLAR TAMAM

Fenerbahçe'de hazırlıklar tamam

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladıkları aktarıldı.

Bu antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

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