3 TAKIM PFDK'DA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, TFF 1. Lig play-off'ta mücadele eden Giresunspor, Eskişehirspor ve Göztepe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, TFF 1. Lig play-off'ta yapılan ilk maçların ardından Giresunspor, Eskişehirspor ve Göztepe'nin çeşitli nedenlerle PFDK'ya gönderildiği bildirildi.

Öte yandan Spor Toto 2. Lig play-off mücadelesinde karşılaşan Gümüşhanespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un da çeşitli nedenlerle PFDK'ya sevk edildikleri belirtildi.