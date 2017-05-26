3 takım PFDK'da
﻿
Site İçi Arama
﻿

3 TAKIM PFDK'DA

3 takım PFDK'da

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, TFF 1. Lig play-off'ta mücadele eden Giresunspor, Eskişehirspor ve Göztepe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

488 Okunma

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, TFF 1. Lig play-off'ta mücadele eden Giresunspor, Eskişehirspor ve Göztepe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, TFF 1. Lig play-off'ta yapılan ilk maçların ardından Giresunspor, Eskişehirspor ve Göztepe'nin çeşitli nedenlerle PFDK'ya gönderildiği bildirildi.

Öte yandan Spor Toto 2. Lig play-off mücadelesinde karşılaşan Gümüşhanespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un da çeşitli nedenlerle PFDK'ya sevk edildikleri belirtildi.

1
Gençlerbirliği, sakat üstüne sakat veriyor
1
"Yöneticilerimiz, bizi stadyumsuz bırakmayacaktır"
19. Arman Talay ödülleri sahiplerini buldu
Etimesgut Belediyespor, modern stadına kavuşuyor
4
Ankaragücü, 'İki Maestro' ile sözleşme tazeledi
CBL Türkiye Şampiyonası'nın fikstürü belli oldu
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿