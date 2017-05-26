MAKEDONYA VE KOSOVA MAÇLARI PROGRAMI

A Milli Futbol Takımı'nın 5 Haziran Pazartesi günü Üsküp'te Makedonya ile oynayacağı özel karşılaşma ve 11 Haziran Pazar günü Arnavutluk'un İşkodra kentinde Kosova ile yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası eleme müsabakalarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar, 1 Haziran Perşembe günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Makedonya karşılaşması için 4 Haziran Pazar günü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Üsküp'e hareket edecek ve Hotel Aleksandar Palace'da kampa girecek milliler, aynı gün II. Filip Arena'da son çalışmasını yapacak.

Makedonya maçının hemen ardından uçakla Üsküp'ten İtalya'nın Trieste kentine gidecek kafile, buradan otobüsle Slovenya'nın Portoroz şehrine geçecek. Kempinski Palace'de konaklayacak ay-yıldızlılar, Kosova maçı öncesindeki antrenmanlarını ise FC Koper takımının maçlarına ev sahipliği yapan Bonifika Stadı'nda gerçekleştirecek.

Ay-yıldızlılar, Kosova karşılaşması için 10 Haziran Cumartesi günü Trieste'den uçakla Tiran'a, oradan da otobüsle maçın oynanacağı İşkodra'ya seyahat edecek.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, aynı gün saat 17.45'te takımın kamp yapacağı Hotel Colosseo'da bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, karşılaşmanın hazırlıklarını maçın oynanacağı Loro Boriçi Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

A Milli Takım, Kosova maçının bitiminin ardından Tiran üzerinden İstanbul'a dönecek.