"11 YILLIK BAŞKANLIĞIMDA BİZE YAŞATILANLARI..."

Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'un kulüp başkanı İbrahim Kızıl, şahıs ve yönetim olarak geçmişe dönük öz eleştiriyi objektif bir şekilde yapacaklarını, başarısızlıktan kendi üstlerine düşen payı fazlasıyla alacaklarını bildirdi.

İbrahim Kızıl, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde kendisi ve kulüp aleyhine yazılı, görsel ve sosyal medyada yıpratma, karalama, itibarsızlaştırma ve iftira propagandası başlatıldığını savundu.

Son haftalardaki propagandalar karşısında kulübün ligdeki konumu itibarıyla suskun kalmayı tercih ettiklerini ancak bazı gerçekleri kamuoyuna açıklama zamanının geldiğini anlatan Kızıl, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle maç gelirlerini şehit ailelerine bağışlayacağımız yönündeki çarpıtılan iddialara açıklık getirmek istiyorum. Şahsımın geçen yıl 'Evimizdeki maç gelirlerini şehit ailelerine bağışlayacağım.' şeklindeki açıklaması sanki yeni yapılmış gibi çarpıtılarak, taraftar kışkırtılmaktadır. Bu açıklamayı 12 Aralık 2016 tarihinde yapmıştım. 22 Aralık 2016 tarihinde ise Kulüpler Birliğinin çağrısı üzerine 18 kulüp toplandı ve her kulübün maç gelirlerinden toplam 275 bin lira şehit ailelerine bağış yapılmasına karar verildi. Sekiz kulüp o tarihte 275 bin lirayı ödemiştir. Gaziantepspor ile beraber 10 kulüp ise o tarihte maddi sıkıntıları nedeniyle ödeme yapamadı. Ancak sezon sonunda Gaziantepspor olarak Kulüpler Birliği bilgisi dahilinde 275 bin lira Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının göstereceği hesaba aktarılacaktır."

Kendi ticari hayatında da böyle yardım çağrılarına hiçbir zaman duyarsız kalmadığını ve her zaman gereken maddi fedakarlıkta bulunduğunu bildiren Kızıl, şunları aktardı:

"Kimse bizim bayrak, vatan, millet ve devlet sevgimizi kelime oyunlarıyla test etmeye kalmasın. Gaziantepspor Kulübü olarak, 15 Temmuz gecesi darbe karşıtı ilk açıklamayı yapan kulüplerden biriyiz. Yine Gaziantep Demokrasi Meydanı'na tüm futbolcularımızla, teknik heyetimiz ve çalışanlarımızla gidip sürece destek verdik. Ama orada Gaziantepspor platforma davet edilmedi. Platforma çıkma isteği de geri çevrildi. O gün platformda her gün boy gösteren bazı isimler şu an FETÖ'den yargılanıyor, bazıları ise cezaevinde. Şimdi spekülasyon yaratanların iyi niyetli olduğunu düşünebilir miyiz?"

"Söz verilen para gelmeyince..."

Gaziantepspor'un küme düşmesinin sadece kendisi ve yönetimine fatura edilerek, kulüp üzerinde oynanan oyunların yok hükmünde sayılmasını da şaşkınlıkla izlediğini belirten Kızıl, açıklamasında şu görüşleri paylaştı:

"Gaziantepspor Kulübü olarak sezona çok iyi başladık. Kent ile bütünleştik. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i onursal başkanımız yaptık. Taraftar projemizi hayata geçirdik ve herkesin gıptayla baktığı bir kulüp haline geldik. Bu çaba ve gayretimizi gören valimiz, belediye başkanımız ve beraberindekiler ilk yarıdaki Osmanlıspor maçından önce ziyarette bulunarak maç için 500 bin lira prim desteği verdiler. Bu ziyarette takımım iyi gidişatının devamı için gerekli 10 milyon liranın da sözü verilmişti. Ancak Osmanlıspor karşılaşması sonrasında her ne hikmetse valimiz ve büyükşehir belediye başkanımızın söz verdiği yardımın, bilmediğimiz güçler tarafından engellendiğini düşünüyoruz. Söz verilen bu para gelmeyince kulübün mali tablosu alt üst olmuş, futbolculara paralar ödenememiş ve takım ciddi bir psikolojik baskı altına bırakılmıştır. Bu süreçte tarihimizde ilk kez 9 maçlık bir mağlubiyet serisi yaşanmıştır."

Başkanlıktaki 11 yıllık döneminde Gaziantepspor'a kentin yöneticileri tarafından 7 maç primi dışında tek kuruş yardım olmadığını iddia eden Kızıl, şunları kaydetti:

"Ben bu kulübü kimsenin sahip çıkmadığı bir dönemde aldım. Eski başkan Celal Doğan'ın kentte defalarca 'Kulübe sahip çıkın. Gelin bu kulübe başkanlık yapın.' çağrısına kimse cevap vermedi. O dönem Celal Doğan'ın ısrarı üzerine istemeyerek başkan oldum. Gaziantepspor için Gaziantep'e geldim ve yerleştim. Yönetici olduğum dönemde de maddi manevi desteğimi hiçbir zaman esirgemedim. İlk başkan olduğum kongrede kentin önde gelen yöneticileri kongreye katıldı ve Gaziantepspor'a sahip çıktığım için tek tek tebrik edip alkışladılar. Bugün Gaziantepspor küme düşmüştür. Bu konuda şahsım ve yönetim olarak, geçmişe dönük öz eleştirimizi objektif bir şekilde yapacağımızdan ve başarısızlıktan kendimize düşen payı fazlasıyla alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

"Hedef seçildik"

Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl, açıklamasında daha sonra şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantepspor'un cefakar taraftarı oyuna gelmemeli ve hafızasını tazelemeli. Gaziantepspor küme düştüyse oynanan kirli oyunların bu başarısızlıktaki payını yok sayamayız. Mesele bizim kişisel meselemiz değildir. Biz sadece Gaziantepspor'u FETÖ'ye teslim etmediğimiz için hedef seçildik ve halen ciddi bir karalama kampanyasıyla karşı karşıyayız. Bu takıma söz verilen destekleri engelleyen, taraftarların maça gelmesine mani olan anlayışın takkesi düşecek ve kamuoyu elbet gerçeklerle yüzleşecektir. Bugün başlatılan art niyetli karalama kampanyasına alet olanlar, önümüzdeki günlerde tüm detaylarıyla ve tüm çıplaklığıyla yapacağımız açıklamaları okuyunca büyük bir mahcubiyet duyacaklardır. Gaziantepspor'a sahip çıktığım gün edilen teşekkür ile bugün 'çek git' tarzındaki ifadeleri, 11 yıllık başkanlığımda bize yaşatılanları ve ödetilen bedelleri kamuoyunun takdirine bırakıyorum."