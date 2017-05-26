İşte Zabaleta'nın yeni takımı!
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İŞTE ZABALETA'NIN YENİ TAKIMI!

İşte Zabaleta'nın yeni takımı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Arjantinli savunma oyuncusu Pablo Zabaleta'yı kadrosuna kattı.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Arjantinli savunma oyuncusu Pablo Zabaleta'yı kadrosuna kattı.

Hırvat teknik adam Slaven Bilic'in teknik direktörlüğünü yaptığı West Ham United, Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda sona eren 32 yaşındaki futbolcuyla iki yıllık anlaşma imzaladı.

İngiltere kariyerinde Premier Lig ve Lig Kupası'nda ikişer kez, Federasyon Kupası'nda da bir kez şampiyonluk yaşayan Zabaleta, dokuz yıl forma giydiği Manchester City'de Joe Hart ve Vincent Kompany'nin ardından en uzun süre hizmet veren futbolcu oldu.

2008 yılında İspanya'nın Espanyol takımından 6,5 milyon sterline transfer edilen Arjantinli oyuncu, Manchester City ile 333 maça çıktı.

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