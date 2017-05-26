GALATASARAY'DAN SÜRPRİZ TRANSFER HAREKATI

Galatasaray sezon bitmeden, gelecek yılın transfer çalışmalarına başladı.

Teknik direktörü Igor Tudor’un mutlaka takviye istediği stoper bölgesi için sürpriz bir isim listeye girdi.

Napoli'de forma giyen Vlad Chiriches için girişimlere başlayan Galatasaray, 5 milyon avroyu gözden çıkardı.

Yönetim, 27 yaşındaki oyuncuya 500 bin avrosu bonus olmak üzere yıllık 1 buçuk milyon avro vermeyi planlıyor.

Rumen stoper, 9 buçuk milyon avroya transfer olduğu Tottenham’da 2 sezon forma giydikten sonra Napoli’ye 7 milyon avro bedelle imza atmıştı.

Bu sezon 15 maçta görev yapan Chiriches, transferi gerçekleşirse Galatasaray’da forma giyen 12'nci Romanyalı olacak.