ManU, Valencia'nın sözleşmesini uzattı
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MANU, VALENCİA'NIN SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

ManU, Valencia'nın sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Ekvadorlu futbolcusu Antonio Valencia'nın sözleşmesini 2019 yılına kadar uzattı.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Ekvadorlu futbolcusu Antonio Valencia'nın sözleşmesini 2019 yılına kadar uzattı.

Manchester United Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2019 sezon sonuna kadar uzatıldığı bildirildi. Sözleşmede ayrıca, ileriye dönük uzatma opsiyonu da bulunduğu kaydedildi.

Anlaşma sonrası değerlendirmede bulunan Valencia, "Sözleşmemi yenilediğim için çok mutluyum. Çarşamba gecesi UEFA Avrupa Ligi'ni kazandık ve bu maçta sahaya kaptan olarak çıkmam büyük onurdu. Bana güvenen teknik direktörümüz Jose Mourinho'ya, aileme, takım arkadaşlarıma ve taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ekvadorlu futbolcunun sözleşmesinin uzatılmasından memnuniyet duyduğunu belirten Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho ise "Buraya gelmeden önce Valencia'nın çok özel bir oyuncu olduğunu biliyordum. Nasıl mükemmel bir insan olduğuyla ilgili ise bir fikrim yoktu. Bu kadar iyi bir oyuncuya sahip olmak gerçekten bir ayrıcalık." değerlendirmesinde bulundu.

2009 yılında İngiliz ekibine katılan Valencia, Manchester United formasıyla 291 maça çıkıp 22 gole imza attı.

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