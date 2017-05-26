F1 heyecanı Monaco'da
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F1 HEYECANI MONACO'DA

F1 heyecanı Monaco'da

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Monaco'da koşulacak sezonun 6. etabıyla devam edecek.

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Monaco'da koşulacak sezonun 6. etabıyla devam edecek.

Monaco ile aynı adı taşıyan 3 bin 337 metrelik pistte 78 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama mücadelesi 27 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak. Yarış da 28 Mayıs Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.

Sezonun şu ana kadar koşulan ilk beş yarışında, Avustralya ve Bahreyn'de Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Çin ve İspanya'da Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Rusya'da ise Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas kürsünün zirvesine çıkmıştı.

- Pilotlar ve takımlar klasmanı

Formula 1'de Monaco Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı:
1. Sebastian Vettel (Almanya) - 104 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 98
3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 63
4. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 49
5. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 37

Takımlar klasmanı:
1. Mercedes - 161
2. Ferrari - 153
3. Red Bull - 72
4. Force India - 53
5. Toro Rosso - 21

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