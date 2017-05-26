ANADOLU EFES VE GALATASARAY SON VİRAJDA

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin üçüncü ve son maçında Anadolu Efes ile Galatasaray Odeabank, 27 Mayıs Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Toplam iki galibiyet alanın yarı finale yükseleceği seride 1-1'lik eşitlik bulunuyor. Eşleşmede ilk maçı Anadolu Efes 95-85, ikinci karşılaşmayı ise Galatasaray Odeabank 73-63 kazandı.

Üçüncü ve son müsabakayı kazanan takım, yarı final serisinde Beşiktaş Sompo Japan'ın rakibi olacak.

Bu sezon iki takım 4'ü lig, 2'si THY Avrupa Ligi olmak üzere 6 kez karşılaştı. Anadolu Efes bu maçların 5'ini kazanırken, Galatasaray Odeabank sadece 1 galibiyet elde edebildi.