Rossi kaza geçirdi
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ROSSİ KAZA GEÇİRDİ

Rossi kaza geçirdi

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın efsane İtalyan pilotu Valentino Rossi, antrenman sırasında kaza yaparak hastaneye kaldırıldı.

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MotoGP Dünya Şampiyonası'nın efsane İtalyan pilotu Valentino Rossi, antrenman sırasında kaza yaparak hastaneye kaldırıldı.

MotoGP'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, İtalya'nın Mondavio bölgesinde motosi·kleti·yle antrenmana çıkan Rossi'nin kaza yaparak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, göğüs kafesinde hafif ölçekte ezilme ve karın travması teşhisi konan 38 yaşındaki Rossi'de kırık tespit edilmediği ve sağlık durumunun ciddi olmadığı ifade edildi.

Dünyanın en iyi motosiklet sürücüleri arasında gösterilen Rossi, MotoGP'de 9 kez şampiyonluğa uzanmıştı. Organizasyonun altıncı yarışı, İtalya'nın Mugello Pisti'nde 4 Haziran'da koşulacak.

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