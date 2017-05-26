Emre Belözoğlu: "Sporcular üstün zekaya sahiptirler"
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EMRE BELÖZOĞLU: "SPORCULAR ÜSTÜN ZEKAYA SAHİPTİRLER"

Emre Belözoğlu: "Sporcular üstün zekaya sahiptirler"

Medipol Başakşehir forması giyen Emre Belözoğlu TRT Spor'a kaçakçılık operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Medipol Başakşehir forması giyen Emre Belözoğlu TRT Spor'a kaçakçılık operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, otomobil kaçakçılığı soruşturması kapsamında bilgisine başvurulduğunu açıklayarak TRT Spor canlı yayınında şöyle konuştu:

"Sosyal medya yankılanıyor. Bizi hemen yerin dibine sokuyorlar. Kulüpler müsaade etmediği için Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımızın da ismi geçti bu konuda. Onlar adına da bişeyler söyleyeyim. Onlar da konuşmuyorlar, kulüpleri müsaade etmediğinden dolayı. Gerçi bana da etmiyorlar da ben bağlandım artık ceza yeme pahasına. Sporculuk hayatımızda yanlışlarımız olmuştur. Bir kaçakçılık operasyonunda ne müşteki ne tanık hiçbir sıfatta değil, sadece bilgime başvuruldu. Ayrıca Ozan Tufan, Volkan Şen ve Tayfur Havutçu'nun da bu kaçakçılık çetesiyle bağlantısı yoktur. Sporcular üstün zekaya sahiptirler. Araştırmadan bir şey satın almayız. Kaçakçılık çetesiyle görüşmüşlüğümüz, bir bağımızın olduğu konusunda hiçbir gerçeklik payı yoktur. Galeriden bir araba alıyorsunuz, galeriye gittiğiniz zaman 3. sahibi oluyorsunuz. Göksel Başkan bana fırçayı atacak, niye bağlandın diye..."

Programın yorumcusu Attila Gökçe'nin "Emre'yi veda yılı için Fenerbahçe'ye yakıştıranlar var, ne diyorsun?" sözlerine ise "İki sene önce ayrıldığımda benim için de beklenen bir durum değildi. Göksel Gümüşdağ yakın dostumdur. O bana öyle bir sahip çıktı ki, artık ben Başakşehir futbolcusuyum. Ve kulübün geldiği nokta beni çok memnun ediyor. O yüzden bu projenin içinde olmaktan dolayı çok mutluyum. Onların (Abdullah Avcı ve Göksel Gümüşdağ) müsadesi olmadan böyle bir karar alamam. Fenerbahçe dahi gönlümdeki en büyük takım olsa da... O yüzden Göksel Başkana sormanız daha doğru olur." dedi.
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