KOPENHAG'DA OLAYLI DERBİ

Danimarka'da FC Kopenhag ile Bröndby İF takımları arasında oynanan ve Kopenhag ekibinin 3-1 kazandığı Federasyon Kupası finali öncesi ve sonrası çıkan olaylarda 14 kişinin gözaltına alındığı, 20 polisin yaralandığı bildirildi.

Telia Parken Stadı'ndaki maçta FC Kopenhag'ın gollerini 51 ve 85. dakikalarda Andreas Cornelius, 83. dakikada Frederico Javier Santander Mereles attı. Bröndby İF'nin tek golünü ise 61. dakikada Teemu Pukki kaydetti.

Sahadan 3-1 galip ayrılan FC Kopenhag, Federasyon Kupası'nı art arda 3. kez, toplamda ise 8. defa müzesine götürdü.

Ligde şampiyonluğunu garantileyen FC Kopenhag, böylece iki sezon üst üste hem ligde şampiyonluğu elde etti hem de Federasyon Kupası'nı kazandı.

- Olaylar stat dışına taştı

Kopenhag polisinden Henrik Möller Jakobsen tarafından yapılan açıklamada, maç öncesi ve sonrası çıkan olaylarda 14 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Jacobsen, gözaltına alınanların meşale yakıp atmak, şiddet uygulamak ve polise karşı şiddetle suçlandığını ifade etti.

Ezeli rakiplerin kupa mücadelesi için Kopenhag polisi tarafından maç öncesi ve sonrası sıkı tedbirler alınmasına rağmen bazı taraftarların statta polislere oturdukları koltukları sökerek fırlattığı bilgisi Danimarka medyasında yer aldı.

Gerginliğin stat dışında da sürdüğü ve taraftarların toplu taşıma otobüsleri ile bazı mekanları taşladığı, olaylarda 20 polisin yaralandığı kaydedildi.