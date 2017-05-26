Manchester City'de 4 ayrılık
﻿
Site İçi Arama
﻿

MANCHESTER CİTY'DE 4 AYRILIK

Manchester City'de 4 ayrılık

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, Gael Clichy, Jesus Navas, Bacary Sagna ve Willy Caballero'nun sezon sonunda bitecek sözleşmelerinin yenilenmeyeceğini açıkladı.

379 Okunma

 İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, Gael Clichy, Jesus Navas, Bacary Sagna ve Willy Caballero'nun sezon sonunda bitecek sözleşmelerinin yenilenmeyeceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki Fransız sol bek Gael Clichy, 31 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusu Jesus Navas, 34 yaşındaki Fransız sağ bek Bacary Sagna ve 35 yaşındaki Arjantinli kaleci Willy Caballero'nun, sezon sonunda bitecek sözleşmeleri uzatılmayacak.

Sezona, teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde büyük umutlarla başlayan ancak ligi 3. sırada bitiren Manchester City, daha önce de 32 yaşındaki Arjantinli sağ bek Pablo Zabaleta ile yollarının ayrılacağını duyurmuştu.

ETİKETLER
19. Arman Talay ödülleri sahiplerini buldu
Etimesgut Belediyespor, modern stadına kavuşuyor
Ankaragücü, 'İki Maestro' ile sözleşme tazeledi
CBL Türkiye Şampiyonası'nın fikstürü belli oldu
1
Ankaragücü'nde gündem hareketli
Hopf'da kapsül hasarı saptandı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿