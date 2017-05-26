19. ARMAN TALAY ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Türk spor basınının önemli isimlerinden Arman Talay, vefatının 19’uncu yılında ödüllerle anıldı.

Türk spor basınının önemli isimlerinden Arman Talay, vefatının 19’uncu yılında ödüllerle anıldı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi’nde gerçekleşen ödül törene spor, siyaset ve medyadan birçok tanıdık isim katıldı. Törende, sezonu şampiyon tamamlayan Halkbank Erkek Voleybol Takımı, amatör futbola hizmet veren antrenör ve sporcular dahil 75 kişiye plaket verildi.

TSYD’de düzenlenen törene; Spor eski Bakanı Yücel Seçkiner, Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Sekreteri Metiner Ertem, Voleybol Federasyonu eski Başkanı Erol Ünal Karabıyık, Dünya, Olimpiyat Şampiyonu Ahmet Ayık, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreteri Osman Nuri Okumuş, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Genel Sekreteri Tahir Çopur ve çok sayıda davetli katıldı.

1998 yılında hayata gözlerini yuman Arman Talay, TRT, Show TV gibi kanallarda ve çeşitli gazetelerde muhabirlik ve yöneticilik yaptı. Amatör spora verdiği önem ve destekle hatırlanan Talay, bir dönem TSYD Ankara Şubesi Başkanlığı görevini de yaptı.

-Ödül alanların listesi-

Veysel Tiryaki (Altındağ Belediye Başkanı)

Tamer Açar (Yeni Altındağ Belediyespor Kulübü Başkanı)

Mesut Üretir (Yeni Altındağ Belediyespor Antrenörü)

Abdullah Gül (Yeni Altındağ Belediyespor Takım Kaptanı)

Cebrail Karayel (Altındağ Belediyesi Başkan Yardımcı)

Mürsel Yıldızkaya (Polatlı Belediye Başkanı)

İsa Şengül (Polatlı Belediyespor Kulübü Başkanı)

Hüdaverdi Yavaş (1926 Polatlı Belediyespor)

İbarhim Atak (Polatlı Belediyespor Spor Müdürü)

Özgür Yıldırım (Polatlı Belediyespor Hentbol Takımı Antrenörü)

Hülya Güçer (Sol Oyun Kurucu Ve Milli Sporcu)

Gülsüm Mercimek (Polatlı Belediyespor Hentbol Takımı Kaptanı)

Elif Özdeniz (Polatlı Belediyespor Hentbol Takımının En Golcü Oyuncusu)

Halis Coşkun (1926 Polatlı Belediyespor Antrenörü)

Halil İbrahim Mercimek ( 1926 Polatlı Belediyespor Takım Kaptanı)

Alper Taşdelen (Çankaya Belediye Başkanı)

Yusuf Sayyıdan (Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Kulübü Başkanı)

Semih Deniz (Rio Olimpiyatları 1500 Metre Üçüncüsü. Engelliler Tarihinde İlk Madalya Kazandıran Sporcu)

Bircan Şimşek (82, 5 Kg 2016 Yılı Halter Dünya Şampiyonu)

Merve Akbulut ( 48 Kg 2016 Halter Dünya Şampiyonu)

Serhat Us ( 56 Kg 2016 Halter Dünya Şampiyonu)

Emrah Öcal (Hiç Görmeyenler Avrupa Ve Türkiye Gol Kralı)

Zuhal Sarı (52 Kg - 2016 Dünya Halter Şampiyonası 2.'si)

Semire Atik (67,5 Kg - 2016 Halter Dünya Şampiyonu)

Ayhan Gülsoy (100 Kg 2016 Dünya Görme Engelliler 2.'si)

Oğuzhan Özçelik (Be-B3 Az Görenler Ligi Gol Kralı)

Hasan Yıldırım (Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Futbol Takımı 4 Yıl Üst Üstte Şampiyon Yaptı.)

N.Sıla Yıldırım (Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Takımın Antrenörü)

Sıtkı Alp (Arı Okulları Kurucusu- Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı)

Dr Seva Demiröz (Arı Okulları Genel Müdür Yardımcı)

Gülseren Yarga (Yıldız Kızlar Basketbol Türkiye Şampiyonu Arı Okulları Takımı Antrenörü)

Maira Taşer (Yıldız Kızlar Basketbol Türkiye Şampiyonu Arı Okulları Takımı Kaptanı)

Mehmet Ali Güler (Küçük Kızlar Basketbol Türkiye Şampiyonu Arı Okulları Antrenörü)

Işıksu Güven (Küçük Kızlar Basketbol Türkiye Şampiyonu Arı Okulları Takım Kaptanı)

Tuncer Elkoca (Arı Okulları Spor Etkinlikleri Spor Koordinatörü)

Sibel Pınarbaşı (Arı Koleji Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonu Step Areobik Takımı Antrenörü)

Ayda Arber (Küçük Kızlar Step Aerobik Takım Kaptanı)

Mehmet Yiğiner (MKE Ankargücü Kulüp Başkanı)

Tuna Yılmaz (MKE Ankaragücü Basın Sözcüsü)

İsmet Taşdemir (MKE Ankaragücü Teknik Direktörü)

Serkan Balcı (MKE Ankaragücü Takım Kaptanı)

Hidayet Tamer (Amatör Spor Vefa Ödülü)

Halit Öngün (Amatör Spor Vefa Ödülü)

Ali İhsan Ceylan (Amatör Spor Vefa Ödülü)

Dr.Ahmet İpek (Ormanspor Kulübü Başkanı)

Barış Coşkun (Ankara İhtisas Kulübü Başkanı)

Lütfi Yanar (Amatör Spor Vefa Ödülü)

Hasan Şengel (Gençlerbirliği Kulüp Başkanı)

Salih-Beyza-Nagihan Polat (Yılın Spor Alilesi)

Baki-Deniz Çiftçi (Fomget Takımı Antrenör Ve Takım Kaptanı)

Birsen Bozbal (Fomget Gol Karlı 55 Gol)

Bedri Akkerman (Limitsiz Spor Dergisi Genel Kooardinatörü)

Salih Cem Pişkin (Limitsiz Spor Dergisi Genel Yayın Yönetmeni)

Barışcan İğrek (Anayurt Gazetesi Spor Yazarı)

Orhan Kemal Erkılıç (Milliyet Gazetesi)

Cem Geçmen (İhlas Haber Ajansı)

Ahmer Eroğlu (Çamlıderespor Medya Sorumlusu)

Prof.Dr. Nevin Ergün (Hacettepe Üniversitesi)

Doç.Dr.Çiğdem Öksüz (Hacettepe Üniversitesi)

Yrd.Doç.Dr. Emre Baskan (Başkent Üniversitesi)

Doc.Dr.Baran Yosmaoğlu (Pamukkale Üniversitesi)

Uzman Fzt Mahmut Çalık (Üsküdar Üniversitesi)

Dr. Fzt .Aynur Demirel(Hacettepe Üniversitesi)

Dr.Tuğba Kocahan (GSGM)

Yrd.Doc.Ahmet Pekel (Gazi Üniversitesi)

Yrd.Funda Koçak (Ankara Üniversitesi )

Selahattin Süleymanoğlu (Halkbank Spor Kulübü Başkanı)

Burutay Subaşı (En Değerli Oyuncu Efeler Ligi Oyuncusu)

Slobodan Kovac (Halkbank Voleybol Takımı Antrenörü)

Hasan Kulaç (Halkbank Medya Sorumlusu)

Selçuk Çetin (Pursaklar Belediye Başkanı)

Gürhan Yıldız (Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü)

Gizem Girişmen (Milli Okçu)

Gülkız Tulay (Satranç Federasyonu Başkanı)