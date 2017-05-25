ETİMESGUT BELEDİYESPOR, MODERN STADINA KAVUŞUYOR

Etimesgut Belediyespor’un maçlarını oynadığı Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadyumu, genişletme ve tadilat çalışmalarının sona ermesinin ardından modern bir yapıya kavuşacak.

Spor Toto 2. Lig’de mücadelesini sürdüren Etimesgut Belediyespor’un maçlarını oynadığı, Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadyumu’ndaki genişletme ve tadilat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Tribün inşaatı çalışmalarını parça parça bitirmek isteyen Etimesgut Belediyespor kulüp yönetimi ve Etimesgut Belediyesi yetkilileri, başkanlık ve kamp binasının karşısında bulunan ve halk tarafından ‘beleştepe’ olarak adlandırılan kale arkasına yapılan tribün son aşamaya gelirken yeni sezon öncesinde hazır hale getirileceği öğrenildi.

Modern tribünler yolda

Etimesgut Şehir Mezarlığı’na bakan maraton tribünündeki yenileme hazırlıklarında, hafriyat işlemleri sona ererken beton dökme çalışmalarına başlandı.

Kısa zamanda bitirilmesi planlanan yeni tribünün kullanılır hale gelmesinin ardından karşı tarafta bulunan protokol ve vip girişlerinin buraya taşınacağı bildirildi.

Yeni yapılan kale arkası ve mezarlığa bakan tribünlerinde mutlu sona ulaşılmasının sonrasında ise şu anda protokol ve taraftar gruplarının oturduğu tribün komple yıkılıp yerine daha modern ve büyük taraftar alımının olacağı bir yer inşa edilecek.

Maçı izleyecek taraftarlarının büyük bölümünün giriş yapacağı bu tribünün etkileyici bir görüntüsü olması konusunda düğmeye basıldığı ifade edildi.

Yeni kulüp binası geliyor

3 tribünü öncelikle bitirmeyi hedefleyen yetkililer, en sonda ise yönetim ve kamp binasının olduğu yıkıp yerine kale arkası yapmayı planlıyor.

Tüm tribünlerin bitiminin ertesinde yeni stadyum görüntüsüne kavuşacak olan Etimesgut Belediye Atatürk Stadyumu’nda en son, kamp binası inşa edilecek.

Yeni stadyumun modernliğine yakışacak bir binayı hayata geçirmenin taslağını oluşturan Etimesgut Belediyespor, 1 sene içerisinde yeni stadyum ve kulüp binasına kavuşmanın heyecanını yaşayacak.

Yeni görünümüne kavuşmaya hazırlanan Atatürk Stadyumu’ndaki suni çim sorunu ise ortadan kalkacak. Futbolcuların şikayet ettiği konuların en başında gelen zemindeki suni çim, yerini normal çime bırakacak.

Bu sorunun da çözüme ulaşmasının ardından stadyum tam anlamıyla modern bir hale bürünecek.

Stadyumun kapasitesi artacak

Gelecek senelerdeki hedefini Süper Lig olarak belirleyen Hasan Kartal’ın başkanlığını yaptığı Etimesgut Belediyespor’un maçlarını oynamaya devam edeceği Atatürk Stadyumu’nun genişletme çalışmalarının sona ermesinin stadyum kapasitesinin 8000 koltuk sayısını geçeceği kaydedildi.

Bağlıca’ya spor tesisi projesi

Önce TFF 1. Lig daha sonra Süper Lig’e çıkma parolasını ortaya koyan Etimesgut Belediyespor, aynı zaman Türk futboluna genç yıldızlar kazandırmak için kolları sıvadı.

Etimesgut Belediyespor, Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca semtine spor tesisleri yapmayı düşünüyor. Etimesgut Belediyesi’nin katkıları ile Bağlıca’ya yapılacak tesislerinin inşaatının yıl sonunda başlaması düşünüldüğü belirtildi.