Ankaragücü, 'İki Maestro' ile sözleşme tazeledi
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ANKARAGÜCÜ, 'İKİ MAESTRO' İLE SÖZLEŞME TAZELEDİ

Ankaragücü, 'İki Maestro' ile sözleşme tazeledi

Yeni sezonda TFF 1. Lig’de oynayacak olan Ankaragücü’nde iç transfer çalışmalarına start verildi.

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Yeni sezonda TFF 1. Lig’de oynayacak olan Ankaragücü’nde iç transfer çalışmalarına start verildi.

Sarı-Lacivertli ekibin yönetimi, sözleşmesi biten oyunculardan Ömer Bozan ve Ferhat Çulcuoğlu ile masaya oturarak 1 yıllık yeni mukavele yaptı.

Bu iki oyuncu ile yapılan sözleşmelerin detayları ve süresi, Türkiye Futbol Federasyonu’na da bildirildi.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta kazanılan şampiyonluğun mimarlarından olan Ferhat Çulcuoğlu, 2757 dakika ile takımda en çok süre alan oyuncu, başarılı orta saha oyuncusu Ömer Bozan ise takımdaki en golcü isim unvanı ile sezonu bitirdi.

30 yaşındaki Ömer Bozan ligde 32 maça çıkıp 12 gol atarken, 29 yaşındaki Ferhat Çulcuoğlu ise çıktığı 32 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.

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