CBL TÜRKİYE ŞAMPİYONASI'NIN FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Kurumlararası Basketbol Ligleri Türkiye Şampiyonası’nda mücadele edecek son takım ile birlikte şampiyonanın fikstürü de belli oldu.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Kurumlararası Basketbol Ligleri Türkiye Şampiyonası’nda mücadele edecek son takım ile birlikte şampiyonanın fikstürü de belli oldu.

26-28 Mayıs 2017 tarihleri arasında Çeşme’de düzenlenecek ve liglerinde ilk iki sırayı alan toplam 8 takımın mücadele edeceği Türkiye Şampiyonası öncesinde hazırlıklarda son aşamaya gelindi. İzmir’de 22 Mayıs 2017 tarihinde oynanan final maçında ise Rakibi BMC’yi 69-64 yenen Vestel sonbahar liginin şampiyonu olarak adını Türkiye Şampiyonası’na yazdırdı.

CBL İstanbul’da Doğuş Grubu ve Odeabank, CBL Ankara’da Aselsan ve TAI, BCBL Bursa’da Valeo ile Prizmyan-RMK, Hoopskings İzmir’de ise Özel Türk Koleji ve Vestel Türkiye Şampiyonu olabilmek için kıyasıya bir mücadele yaşayacaklar.

24 Mayıs Çarşamba gününden itibaren Çeşme’ye gidecek takımlar için son hazırlıklar da tamamlanıyor. İlçedeki reklam alanlarında şampiyonanın duyurusu yapılırken, maçların oynanacağı Çeşme Spor Salonu’nun içi ve dışı şampiyona görselleri ile giydiriliyor.

Kuralar çekildi

8 takımın mücadele edeceği şampiyonanın kura çekimi ise 25 Mayıs Perşembe günü Babaylon Otel’de gerçekleştirildi. 4 ilin birincilerinin seri başı olduğu statüde illerin ikincileri kura sonucunda rakiplerini belirledi. Çeyrek finalin ilk maçında 26 Mayıs Cuma günü saat 12:00’de İzmir Türk Koleji –TAI, saat 13:45’de Aselsan – Vestel, saat 15:30’da Doğuş– Prizmyan-RMK ve çeyrek finalin son mücadelesinde ise saat 17:15’te Valeo – Odeobank maçları oynanacak.

İlk gün oynanacak çeyrek final mücadelesinde galip gelen takımlar yarı finale yükselirken, mağlup olan takımlar da sıralamayı belirleyecek maçlar ile mücadelelerine devam edecekler. İkinci gün oynanacak yarı finaller sonrasında ise Türkiye Şampiyonası’nın finalistleri belirlenecek.

Fikstür formatı belirlenirken şehirlerin 1. ve 2. takımlarının ilk turda birbirleri ile karşılaşmaması göz önünde tutulup, finalde de iki ayrı şehrin takımının karşılaşabilmelerini temin edecek bir format hazırlandı. Buna göre aynı şehrin her iki takımı da ilk maçlarını kazanırsa, yarı finalde birbirleri ile karşılaşabilecekler.

Diğer tarftan final gününde turnuvanın sponsonlarından Petkim ve Lezita firmalarının takımları da 3x3 final maçında karşı karşıya gelecekler.

Maçlar Web TV’de

TBF tarafından desteklenen ve TBF kuralları çerçevesinde oynanacak maçlar, TBF klasman hakemleri tarafından yönetilecek ve WEB TV üzerinden (turkiyesampiyonası.web.tv) naklen yayınlanacak. Ayrıca şampiyonada FIBA altyapısı kullanılarak yapılacak canlı istatistik yayını ile basketbolseverler maçları internet üzerinden de takip edebilecekler.

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI MAÇ PROGRAMI

1.Gün / Çeyrek Final Maçları (26 Mayıs 2017 Cuma)

12:00 İzmir Türk Koleji –TAI

13:45 Aselsan – Vestel

15:30 Doğuş– Prizmyan-RMK

17.15 Valeo – Odeobank

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