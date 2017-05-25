ANKARAGÜCÜ'NDE GÜNDEM HAREKETLİ

İkinci Futbol Ligi Kırmızı Grubu ilk sırada bitirip, TFF Birinci Ligine yükselen Ankaragücü’ne, şampiyonluk tam anlamıyla huzursuzluk getirdi.

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Takımı zirveye taşıyan Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde, kulüp başkanı Mehmet Yiğiner ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasında, ‘Kulüp yönetiminin devri’ konusunda başlayan ve her yeni açıklam sonrası tırmanan gerilim, Arap iş adamlarının kulüple yakından ilgilendiği iddiası ile farklı bir boyut kazandı.

Daha önce Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner’in ‘Bize ağabeylik yapsın’ yönündeki teklifini geri çeviren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, son açıklamasında, “Ankaragücü’nün yeni sezona çıkması mümkün değil” sözleri ile yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Gökçek, katıldığı bir programda, Ankaragücü ile ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:

“Ankaragücü için eski para ile 58 trilyon lira yardım yaptık. Ankaragücü’nde taraftar grubu içerisinde sol bir grup var. CHP ile iç içe siyasi partiye kemiksel olarak bağlı. CHP milletvekilleri, belediye başkanları, meclis üyeleri işbirliği yaparak bana karşı bir kampanya yürütüyorlar. Ankaragücü eğer bu sene İkinci Ligde şampiyon olduysa bunun tek nedeni benim ve arkadaşlarımın desteğidir. Kimse unutmasın ve inkar etmesin. Ankaragücü bizim için bir aşk ve bu hala devam ediyor. Ben şartımı söyledim. (Teslim edin bana karışmayın) diye. Şimdiki Başkan Mehmet Yiğiner benim arkadaşım, bunu gönülden yapıyor. Ama bunun kurumsal hale gelmesi gerekiyor. Kurumsal hale gelmezse birileri önce tutar ondan sonra bırakır. Yeniden yüz üstü gider. Bunun kurumsal hale gelmesi, devamlı geliri olan bir kulüp haline gelmesi şart. Ben bunu söyledim. Şu anda kulübün sezona çıkması mümkün değil. Açık söylüyorum. Mevcut olan yönetim son derece gayretli iyi arkadaşlar ama maddi güçlerinin buna yetmesi mümkün değil.”

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HER KESİMDEN DESTEK GELMESİ GEREKİYOR

Mehmet Yiğiner başkanlığında kahvaltıda bir araya gelen Ankaragücü yönetim kurulu ise kulübün son durumu ve yeni sezon ile ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantıda; TFF Birinci Lig’de, İkinci Lig’e göre maliyetlerin daha fazla olacağı, ekonomik zorluğun artacağı konusu masaya yatırılırken, acil olarak ulusal lisans alınabilmesi, biriken FIFA taksitlerinin, futbolcuların geçen yıldan kalan alacaklarının, personel maaşları ve firma borçlarının ödenebilmesi için acil eylem planı yapılması gerektiği üzerinde duruldu.

Yönetim kurulu, taraftarlardan, camiadan ve Ankara halkından SMS kampanyasına destek isterken, kulübe üye olmayı düşünenlere çağrı yaparak, üyelik ücretinin 10.000 TL olduğu hatırlatıldı.

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Ankaragücü’nün tüm Ankaralının takımı olduğu ve bu takımın yaşayabilmesi için toplumun tüm kesiminin desteğine ihtiyacı olduğuna vurgu yapılırken, “Kulübe üye olmak isteyen herkese kapımız açık. Aidiyet duygusu içerisinde şehrinin takımına destek olmak isteyenleri kulübe üye olmaya bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Yönetim kurulu, Ankara’da yaşayan, Ankara’da ticaret yapan iş adamları, STK’lar, yerel yöneticiler, dernek ve oda başkanları ile tüm esnafı kulübe desteğe davet ederken, birlik-beraberlik içerisinde yapılacak destekler ile kulübün hak ettiği yere geleceğine olan inancı dile getirdi.