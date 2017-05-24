ERZURUM'DA TFF 1. LİG SEVİNCİ

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Spor Toto 2. Lig play-off final maçında Gümüşhanespor'u 1-0 yenerek TFF 1. Lig'e yükselmesiyle Erzurum'da büyük coşku yaşandı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarları, maçın bitiş düdüğünün ardından il merkezindeki Lalapaşa Kent Merkezi'nde toplandı.

Burada meşaleler yakıp havai fişek gösterisi yapan binlerce taraftar, araçlarıyla ve yaya olarak Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önüne geldi.

Kupa sevincini burada da sürdüren ve ellerinde Türk bayrakları ile takımlarının rengini taşıyan mavi-beyazlı flamaları taşıyan Erzurumsporlular, büyük sevinç yaşadı.

Kutlamalara katılan taraftarlar, "İşte şampiyon işte Dadaşlar", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ne mutlu Türküm diyene." şeklinde tezahüratlar yaptı.

Taraftar davul zurna eşliğinde halay çekip eğlenirken, bazı taraftarlar da aralarında kamyon ile iş makinelerinin de olduğu araçlarla sokak ve caddelerde konvoy oluşturup klakson çalarak uzun süre tur attı.

Araçlarını Türk bayrakları ve mavi-beyazlı renklerle süsleyen taraftarların kentteki sevinç gösterileri sürüyor.