Hopf'da kapsül hasarı saptandı
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HOPF'DA KAPSÜL HASARI SAPTANDI

Hopf'da kapsül hasarı saptandı

Gençlerbirliği Sağlık Ekibi tarafından başarılı oyuncunun ligin son iki maçında oynayamayacağı açıklandı.

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Pazartesi günü oynanan Fenerbahçe maçının son dakikalarında kafasına aldığı darbeyle yerde kalan Gençlerbirliği kalecisi Per Johannes Hopf’un aynı pozisyon esnasında burkulan sağ ayağı ile ilgili Acıbadem Ankara Hastanesinde çekilen MR sonucunda ayak bileği bağlarında gerilme, eklem içine kanama, yaygın ödem ve kapsül hasarı saptandığı ve Gençlerbirliği Sağlık Ekibi tarafından başarılı oyuncunun ligin son iki maçında oynayamayacağı açıklandı.

Kulüp Doktoru Gürhan Dönmez’in verdiği bilgiye göre yaklaşık 3-4 haftalık tedavi sürecinin ardından sahalara dönebilecek olan sporcunun tedavisine kulüp sağlık ekibi tarafından başlandığı bildirildi.

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