"KORKARIM SORUN ARTIK SADECE E-BİLET DEĞİL"

Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Hakan Kaynar, Türk futbolunda asıl konuşulması gerekenin taraftarın statlara gelmemesi olduğunu vurguladı.

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Kaynar, Spor Toto Süper Lig’in son iki haftasında kazanmaya yakın olmalarına karşın sahadan yenilgiyle ayrıldıklarını belirterek, "İki haftadır aynı sorunu yaşıyoruz. Öne geçip kazanmaya yakın olduğumuz maçları, ikinci yarılarda kaybediyoruz. Bundan dolayı üzgünüz. Bu durumda, ligin son haftalarına girmiş olmamızın etkisi var." değerlendirmesinde bulundu.



Ligin sonlarına yaklaşırken sadece Türkiye’deki takımların hedefsiz kalmadığının altını çizen Kaynar, "İngiltere’de de hedefsiz kalan takımlar var ama futbol ekiplerinin ilk hedefi, çıktıkları maçları kazanmaktır. Hedeflerinden uzaklaşmış iki takımın maçı, tribünlere çok az sayıda taraftar çekebildi. Acilen buna bir çözüm bulmalıyız. Yayıncı kuruluş, biletçi kuruluş, federasyon, Kulüpler Birliği, taraftar dernekleri bir çözüm üretmeli. Avrupa liglerini oturup televizyondan izliyoruz da liglerimiz neden aynı ilgiyi görmüyor, bunların üzerine konuşmak lazım. Korkarım sorun artık sadece e-bilet de değil. Seyirci sayısının azalmasının sorumlusu olarak belki e-bilet gösteriliyor, bu da bana sanki biraz kolaycılık gibi geliyor. Asıl nokta, seyirci sayısındaki azalmanın bir sorun olduğunu kabul etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Hakan Kaynar, Süper Lig’de 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:



"Karşılaşmada çok tartışılacak pozisyonlar yok ama futbolcuların yorgunluğuna bağlı olarak bazı hamlelerde geç kalındı. Bu da zaman zaman sertlik yaşanmasına sebep oldu. İlk yarının sonunda bulduğumuz golle soyunma odasına önde gittik. Eğer skoru 55-60. dakikalara kadar tutabilseydik, sonuç farklı olabilirdi. Sanırım ikinci yarının hemen başı olması sebebiyle yaşanan bir konsantrasyon eksikliğinden golü yedik. Aslında kaleye uzak sayılabilecek bir pozisyonda penaltı pozisyonu yaşandı ve geri düştük. Açıkçası goller dışında çok pozisyonu olmayan bir karşılaşma oynandı."



Gençlerbirliği taraftarlarının sayısının her geçen gün arttığına olan inancını dile getiren Kaynar, "Fenerbahçe’nin de bizim de büyük bir hedefimiz kalmadı. Gençlerbirliği’nin ne küme düşme ne de Avrupa kupalarına katılma gibi bir durumu var. Dün taraftarlarımız, Fenerbahçe taraftarından daha fazla sayıda tribünde yer aldı. Başarıya endeksli taraftar sayısı açısından değerlendirirsek, bizim taraftarımız Ankara’da Fenerbahçe’den daha fazlaymış, bu ortaya çıktı." şeklinde konuştu.