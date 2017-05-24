13 SEZON SONRA YOLLARI YİNE KESİŞTİ

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun tamamlanmasına 2 hafta kala ligde kalma mücadelesi veren Bursaspor ile Çaykur Rizespor takımları, aynı heyecanı ve endişeyi 2003-2004 sezonunda da yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'de üst sıralardaki zirve mücadelesi kadar sıralamanın altındaki çekişme de futbolseverlere heyecan veriyor.

Ligin sonunda, Adanaspor ve Gaziantepspor'un ardından ligden düşecek son takım Bursaspor ile Çaykur Rizespor'dan biri olacak.

Bursaspor ve Çaykur Rizespor takımları 2003-2004 sezonunda da ligde kalma mücadelesinde karşı karşıya gelmiş, o dönem Bursaspor 40 puan toplamasına rağmen lige veda eden taraf olmuştu. Aradan geçen 13 sezonun ardından kader, iki takımı aynı mücadelede tekrar karşılaştırdı.

Fenerbahçe'nin şampiyonluğuyla tamamlanan 2003-2004 sezonunun son iki haftasında ligde kalma mücadelesi Çaykur Rizespor, Akçaabat Sebatspor, İstanbulspor ve Bursaspor takımları arasında geçti.

Adanaspor ve Elazığspor'un haftalar öncesinden ligden düşmesi kesinleşirken, son iki haftaya Çaykur Rizespor 39 puanla 13'üncü, Akçaabat Sebatspor 36 puanla 14'üncü, İstanbulspor 35 puanla 15'inci, Bursaspor ile 34 puanla 16. sırada girdi.

Ligin 33. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Samsunspor'a 2-1 mağlup olarak 39 puanda kalırken, Beşiktaş'ı deplasmanda 2-0 yenen Akçaabat Sebatspor puanını 39'a, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen İstanbulspor puanını 38'e, Diyarbakırspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Bursaspor ise puanını 37'ye yükselterek düşme heyecanını son haftaya taşıdı.

4 takım galip gelince Bursaspor düştü

Ligden düşecek son takımı belirleyecek 34. haftada Akçaabat Sebatspor sahasında Ankaragücü, Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş, İstanbulspor deplasmanda Konyaspor, Bursaspor ise cezası nedeniyle Sakarya'da Samsunspor ile karşılaştı.

Son dakikalarına kadar heyecan içinde geçen karşılaşmalar sonunda Ankaragücü'nü 3-2 yenen Akçaabat Sebatspor, Beşiktaş'ı 1-0 yenen Çaykur Rizespor, Konyaspor'u 2-0 yenen İstanbulspor ligde kalırken, Bursaspor, Samsunspor'u 1-0 mağlup etmesine karşın topladığı 40 puanla yıllar sonra Süper Lig'e veda eden taraf oldu.

2003-2004 sezonunda küme düşen ve 2 sezon bir alt ligde mücadele eden Bursaspor'un taraftarları, küme düşmelerinin sorumlusu olarak 33. haftada Akçaabat Sebatspor'a 2-0, 34. haftada da Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilen Beşiktaş'ı gördü. Bu nedenle iki takım taraftarları arasındaki gerginlik çerçevesinde, Bursaspor'un yeniden Süper Lig'e yükseldiği 2006-2007 sezonundan bu sezona kadar Beşiktaş taraftarları Bursa'daki maçlara alınmadı.

Düğüm son iki haftada çözülecek

Ligde bu sezon düşecek son takımın belirleneceği son iki haftaya girilirken Bursaspor 35 puanla 15, Çaykur Rizespor ile 30 puanla 16. sırada yer alıyor.

Bursaspor son iki haftada sahasında Gençlerbirliği ve deplasmanda Trabzonspor ile Çaykur Rizespor ise deplasmanda Osmanlıspor ve sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılayacak.

İki takım arasında 5 puan fark bulunuyor. Çaykur Rizespor'un kalan 2 maçını kazanması, Bursaspor'un da iki maçını kaybetmesi halinde ligden düşen son takım Bursaspor olacak.

Bursaspor, bir galibiyet ya da 2 maçı beraberlikle bitirmesi durumunda ligde kalacak.