SİVASSPOR'UN VAZGEÇİLMEZİ HAKAN ARSLAN

TFF 1. Lig'i 62 puanla şampiyon olarak tamamlayan Sivasspor'da, sezonun en istikrarlısı orta saha oyuncusu Hakan Arslan oldu.
Kırmızı-beyazlı ekibin ligde yaptığı 34 maçın 31'inde forma giyen Hakan, oynadığı karşılaşmaların 25'inde 90'ar dakika sahada kaldı. Teknik direktör Osman Özköylü'nün ardından göreve gelen Mesut Bakkal ve Samet Aybaba'nın da kadroda vazgeçemediği isimler arasında yer almayı başaran Hakan, bu maçlarda 2 bin 478 dakika oynadı. Başarılı futbolcu Sivasspor'un ligin 10. haftasında sahasında Elazığspor, 15. haftada Bandırmaspor ve 16. hafta da iç sahada Adana Demirspor ile oynadığı 3 karşılaşmada forma giyemedi.
Hakan, ligde bir kez fileleri havalandırdı.
Ziya Erdal takip etti
Hakan Arslan'ı, 29 maçta 2 bin 464 dakika sahada kalan sol bek Ziya Erdal takip etti. Orta saha oyuncusu Galip Güzel ise 31 maçta 2 bin 437 dakika süre alarak, üçüncü sıraya yerleşti.
Golcü oyuncu Ergin Keleş, 32 maçta 2 bin 314 dakika, stoper İbrahim Öztürk 26 maçta 2 bin 309 dakika ve gole dönük orta saha oyuncusu Burhan Eşer ise 29 maçta 2 bin 258 dakika oyunda kaldı.
Futbolcuların oynama süreleri
Sivassporlu futbolcuların geride kalan sezonda lig maçlarındaki oynama süreleri şöyle:
|Futbolcu
|Maç Sayısı
|Oyunda Kalma Süresi (Dakika)
|Hakan Arslan
|31
|2478
|Ziya Erdal
|29
|2464
|Galip Güzel
|31
|2437
|Ergin Keleş
|32
|2314
|İbrahim Öztürk
|26
|2309
|Burhan Eşer
|29
|2258
|John Boye
|25
|2250
|Leandro
|32
|2053
|Adem Koçak
|25
|1588
|Ali Şaşal Vural
|18
|1572
|Ahmet Cebe
|22
|1533
|Yiğit İncedemir
|23
|1358
|Tolgahan Acar
|16
|1356
|Emre Kılınç
|15
|1183
|John Oumari
|13
|1086
|Hasan Hatipoğlu
|14
|981
|Rıdvan Şimşek
|12
|893
|Beykan Şimşek
|13
|594
|Kerim Avcı
|19
|563
|Gökhan Süzen
|10
|484
|Theofanis Gekas
|10
|446
|Erkan Kaş
|11
|443
|Hasan Kabze
|4
|209
|Çağatay Çeken
|3
|194
|Musa Sinan Yılmazer
|4
|163
|Korcan Çelikay
|2
|132
|Jeronimo Barrales
|1
|64
|Dejan Kelhar
|2
|52
Hakan: "En iyisini yapmanın gayreti içerisinde oldum"
Kırmızı-beyazlı ekibin orta saha oyuncusu Hakan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görev verildiğinde bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştığını söyledi.
Ligde teknik direktörler Osman Özköylü, Mesut Bakkal ve Samet Aybaba'dan forma şansı bulduğu için mutlu olduğunu belirten Hakan, "Takımımın başarısı adına elimden gelenin en iyisini yapmanın gayreti içerisinde oldum. İstikrar için formumu korudum ve verilen görevi yerine getirmeye çalıştım." dedi.
Sivasspor'un TFF 1. Lig'i iyi tanımadığından sezona iyi başlayamadıklarını ancak ilerleyen haftalarda bunu aştıklarını dile getiren Hakan, şunları kaydetti:
"Bu ligde nasıl mücadele edilmesi gerektiğini öğrendik ve mücadele etmeden başarının gelmeyeceğini çok iyi anladık. Lig boyunca liderlik koltuğunda çok oturamadık ama sürekli liderin takibinde olduk. Kendimizden emindik ve şampiyon olacağımızı biliyorduk. Konuşurken hep 'Süper Lig'e çıkacağız' diye değil, 'şampiyon olacağız' diye konuşuyorduk. Sivasspor gibi kaliteli bir takıma ligi şampiyon olarak bitirmek yakışırdı. Ligin son haftasında Evkur Yeni Malatyaspor gibi herkesin takdir ettiği bir takımı 4-0 gibi farklı bir skorla yenerek bize yakışanı yaptık. Bizim için başarı şampiyonluktu, şampiyon olduğumuz için mutluyuz."
Kırmızı-beyazlı ekipte, birlik ve beraberliğin örnek bir tablo oluşturduğuna işaret eden Hakan, şampiyonlukta da oynayan, oynamayan, herkesin emeğinin bulunduğunu sözlerine ekledi.