SİVASSPOR'UN VAZGEÇİLMEZİ HAKAN ARSLAN

TFF 1. Lig'i 62 puanla şampiyon olarak tamamlayan Sivasspor'da, sezonun en istikrarlısı orta saha oyuncusu Hakan Arslan oldu.

Kırmızı-beyazlı ekibin ligde yaptığı 34 maçın 31'inde forma giyen Hakan, oynadığı karşılaşmaların 25'inde 90'ar dakika sahada kaldı. Teknik direktör Osman Özköylü'nün ardından göreve gelen Mesut Bakkal ve Samet Aybaba'nın da kadroda vazgeçemediği isimler arasında yer almayı başaran Hakan, bu maçlarda 2 bin 478 dakika oynadı. Başarılı futbolcu Sivasspor'un ligin 10. haftasında sahasında Elazığspor, 15. haftada Bandırmaspor ve 16. hafta da iç sahada Adana Demirspor ile oynadığı 3 karşılaşmada forma giyemedi.

Hakan, ligde bir kez fileleri havalandırdı.

Ziya Erdal takip etti

Hakan Arslan'ı, 29 maçta 2 bin 464 dakika sahada kalan sol bek Ziya Erdal takip etti. Orta saha oyuncusu Galip Güzel ise 31 maçta 2 bin 437 dakika süre alarak, üçüncü sıraya yerleşti.

Golcü oyuncu Ergin Keleş, 32 maçta 2 bin 314 dakika, stoper İbrahim Öztürk 26 maçta 2 bin 309 dakika ve gole dönük orta saha oyuncusu Burhan Eşer ise 29 maçta 2 bin 258 dakika oyunda kaldı.

Futbolcuların oynama süreleri

Sivassporlu futbolcuların geride kalan sezonda lig maçlarındaki oynama süreleri şöyle:

Futbolcu Maç Sayısı Oyunda Kalma Süresi (Dakika) Hakan Arslan 31 2478 Ziya Erdal 29 2464 Galip Güzel 31 2437 Ergin Keleş 32 2314 İbrahim Öztürk 26 2309 Burhan Eşer 29 2258 John Boye 25 2250 Leandro 32 2053 Adem Koçak 25 1588 Ali Şaşal Vural 18 1572 Ahmet Cebe 22 1533 Yiğit İncedemir 23 1358 Tolgahan Acar 16 1356 Emre Kılınç 15 1183 John Oumari 13 1086 Hasan Hatipoğlu 14 981 Rıdvan Şimşek 12 893 Beykan Şimşek 13 594 Kerim Avcı 19 563 Gökhan Süzen 10 484 Theofanis Gekas 10 446 Erkan Kaş 11 443 Hasan Kabze 4 209 Çağatay Çeken 3 194 Musa Sinan Yılmazer 4 163 Korcan Çelikay 2 132 Jeronimo Barrales 1 64 Dejan Kelhar 2 52

Hakan: "En iyisini yapmanın gayreti içerisinde oldum"

Kırmızı-beyazlı ekibin orta saha oyuncusu Hakan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görev verildiğinde bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştığını söyledi.

Ligde teknik direktörler Osman Özköylü, Mesut Bakkal ve Samet Aybaba'dan forma şansı bulduğu için mutlu olduğunu belirten Hakan, "Takımımın başarısı adına elimden gelenin en iyisini yapmanın gayreti içerisinde oldum. İstikrar için formumu korudum ve verilen görevi yerine getirmeye çalıştım." dedi.

Sivasspor'un TFF 1. Lig'i iyi tanımadığından sezona iyi başlayamadıklarını ancak ilerleyen haftalarda bunu aştıklarını dile getiren Hakan, şunları kaydetti:

"Bu ligde nasıl mücadele edilmesi gerektiğini öğrendik ve mücadele etmeden başarının gelmeyeceğini çok iyi anladık. Lig boyunca liderlik koltuğunda çok oturamadık ama sürekli liderin takibinde olduk. Kendimizden emindik ve şampiyon olacağımızı biliyorduk. Konuşurken hep 'Süper Lig'e çıkacağız' diye değil, 'şampiyon olacağız' diye konuşuyorduk. Sivasspor gibi kaliteli bir takıma ligi şampiyon olarak bitirmek yakışırdı. Ligin son haftasında Evkur Yeni Malatyaspor gibi herkesin takdir ettiği bir takımı 4-0 gibi farklı bir skorla yenerek bize yakışanı yaptık. Bizim için başarı şampiyonluktu, şampiyon olduğumuz için mutluyuz."

Kırmızı-beyazlı ekipte, birlik ve beraberliğin örnek bir tablo oluşturduğuna işaret eden Hakan, şampiyonlukta da oynayan, oynamayan, herkesin emeğinin bulunduğunu sözlerine ekledi.



