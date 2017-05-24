Sivasspor'un vazgeçilmezi Hakan Arslan
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SİVASSPOR'UN VAZGEÇİLMEZİ HAKAN ARSLAN

Sivasspor'un vazgeçilmezi Hakan Arslan

TFF 1. Lig'i 62 puanla şampiyon olarak tamamlayan Sivasspor'da, sezonun en istikrarlısı orta saha oyuncusu Hakan Arslan oldu.

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TFF 1. Lig'i 62 puanla şampiyon olarak tamamlayan Sivasspor'da, sezonun en istikrarlısı orta saha oyuncusu Hakan Arslan oldu.

Kırmızı-beyazlı ekibin ligde yaptığı 34 maçın 31'inde forma giyen Hakan, oynadığı karşılaşmaların 25'inde 90'ar dakika sahada kaldı. Teknik direktör Osman Özköylü'nün ardından göreve gelen Mesut Bakkal ve Samet Aybaba'nın da kadroda vazgeçemediği isimler arasında yer almayı başaran Hakan, bu maçlarda 2 bin 478 dakika oynadı. Başarılı futbolcu Sivasspor'un ligin 10. haftasında sahasında Elazığspor, 15. haftada Bandırmaspor ve 16. hafta da iç sahada Adana Demirspor ile oynadığı 3 karşılaşmada forma giyemedi.

Hakan, ligde bir kez fileleri havalandırdı.

Ziya Erdal takip etti

Hakan Arslan'ı, 29 maçta 2 bin 464 dakika sahada kalan sol bek Ziya Erdal takip etti. Orta saha oyuncusu Galip Güzel ise 31 maçta 2 bin 437 dakika süre alarak, üçüncü sıraya yerleşti.

Golcü oyuncu Ergin Keleş, 32 maçta 2 bin 314 dakika, stoper İbrahim Öztürk 26 maçta 2 bin 309 dakika ve gole dönük orta saha oyuncusu Burhan Eşer ise 29 maçta 2 bin 258 dakika oyunda kaldı.

Futbolcuların oynama süreleri

Sivassporlu futbolcuların geride kalan sezonda lig maçlarındaki oynama süreleri şöyle:

Futbolcu Maç Sayısı Oyunda Kalma Süresi (Dakika)
Hakan Arslan 31 2478
Ziya Erdal 29 2464
Galip Güzel 31 2437
Ergin Keleş 32 2314
İbrahim Öztürk 26 2309
Burhan Eşer 29 2258
John Boye 25 2250
Leandro 32 2053
Adem Koçak 25 1588
Ali Şaşal Vural 18 1572
Ahmet Cebe 22 1533
Yiğit İncedemir 23 1358
Tolgahan Acar 16 1356
Emre Kılınç 15 1183
John Oumari 13 1086
Hasan Hatipoğlu 14 981
Rıdvan Şimşek 12 893
Beykan Şimşek 13 594
Kerim Avcı 19 563
Gökhan Süzen 10 484
Theofanis Gekas 10 446
Erkan Kaş 11 443
Hasan Kabze 4 209
Çağatay Çeken 3 194
Musa Sinan Yılmazer 4 163
Korcan Çelikay 2 132
Jeronimo Barrales 1 64
Dejan Kelhar 2 52

Hakan: "En iyisini yapmanın gayreti içerisinde oldum"

Kırmızı-beyazlı ekibin orta saha oyuncusu Hakan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görev verildiğinde bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştığını söyledi.

Ligde teknik direktörler Osman Özköylü, Mesut Bakkal ve Samet Aybaba'dan forma şansı bulduğu için mutlu olduğunu belirten Hakan, "Takımımın başarısı adına elimden gelenin en iyisini yapmanın gayreti içerisinde oldum. İstikrar için formumu korudum ve verilen görevi yerine getirmeye çalıştım." dedi.

Sivasspor'un TFF 1. Lig'i iyi tanımadığından sezona iyi başlayamadıklarını ancak ilerleyen haftalarda bunu aştıklarını dile getiren Hakan, şunları kaydetti:

"Bu ligde nasıl mücadele edilmesi gerektiğini öğrendik ve mücadele etmeden başarının gelmeyeceğini çok iyi anladık. Lig boyunca liderlik koltuğunda çok oturamadık ama sürekli liderin takibinde olduk. Kendimizden emindik ve şampiyon olacağımızı biliyorduk. Konuşurken hep 'Süper Lig'e çıkacağız' diye değil, 'şampiyon olacağız' diye konuşuyorduk. Sivasspor gibi kaliteli bir takıma ligi şampiyon olarak bitirmek yakışırdı. Ligin son haftasında Evkur Yeni Malatyaspor gibi herkesin takdir ettiği bir takımı 4-0 gibi farklı bir skorla yenerek bize yakışanı yaptık. Bizim için başarı şampiyonluktu, şampiyon olduğumuz için mutluyuz."

Kırmızı-beyazlı ekipte, birlik ve beraberliğin örnek bir tablo oluşturduğuna işaret eden Hakan, şampiyonlukta da oynayan, oynamayan, herkesin emeğinin bulunduğunu sözlerine ekledi.


 

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