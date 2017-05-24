Bülent Atlas, Bengütürk TV'ye konuk olacak...

Genç gazeteci Pelin Koç’un hazırlayıp sunduğu Bengütürk TV'deki “Spor Saati” adlı programın bu haftaki konuğu, Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas olacak.

Genç gazeteci Pelin Koç’un hazırlayıp sunduğu “Spor Saati” adlı program, yarın saat 17.00’de Bengütürk TV’de başlayacak. Ankara futbolunun gündem maddelerinin masaya yatırılacağı programın bu haftaki konuğu, Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas olacak.

Klasspor Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas’ın konuk olacağı programda; Gençlerbirliği, Ankaragücü, Osmanlıspor ve alt ligde mücadele eden başkent ekiplerinin son durumları kamuoyu ile paylaşılacak.

Ankara futbolunun nabzının tutulacağı bu önemli programda, “Ankaragücü’nün İsmet Taşdemir dönemi neden bitti? Sarı-Lacivertli ekibin yeni hocası kim olacak? Arap yarımadasının zenginlerinin Ankaragücü’nü satın alacağı doğru mu? Gençlerbirliği’nde kimler geliyor, kimler gidiyor? Gençlerbirliği’nde Ümit Özat dönemi başarılı mı? Ankara’daki stat sorunu, bu sezon sonu çözüme kavuşacak mı? Ankara 19 Mayıs Stadyumu yıkılırsa Ankaragücü ve Gençlerbirliği, nerede oynayacak? Alt ligde mücadele eden Ankara takımlarının son durumu?” sorularının cevapları izleyenler ile paylaşılacak.

Bengütürk TV’ye D-Smart’ta 92.kanaldan, Türksat uydu alıcısından 12.423 Frekans, 27500 Sembol, 3/4 fec, Vertical (Dikey) frekans ayarından ulaşabilirsiniz.