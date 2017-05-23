GİRESUNSPOR AVANTAJ YAKALAMAK İSTİYOR

TFF 1. Lig play-off ilk maçında sahasında Eskişehirspor ile karşılaşacak Giresunspor'un teknik direktörü Yücel İldiz, sahalarında avantajlı bir skor elde etmeye çalışacaklarını belirtti.

İldiz, Giresunspor tesislerindeki antrenman öncesinde, play-off'a kalarak ilk hedeflerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Eskişehirspor'un çok güçlü bir takım olduğunu dile getiren İldiz, rakiplerinin ilk iki içinde yer alarak Süper Lig'e çıkması beklenen bir takımken play-off'a kaldığına işaret etti.

Yücel İldiz, Eskişehirspor ile iki ayaklı maç oynayacaklarını hatırlatarak, "Daha önce oynadığımız iki maç da çok çekişmeli geçti. Sahamızda avantajlı bir skor elde etmeye çalışacağız. Kendi oyunumuzu sahaya yansıttığımız takdirde iyi bir sonuç elde edeceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Yeşil-beyazlılar, 25 Mayıs Perşembe günü Eskişehirspor ile oynayacağı play-off ilk maçının hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.