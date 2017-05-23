16 yaşındaki forvet Real'de
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16 YAŞINDAKİ FORVET REAL'DE

16 yaşındaki forvet Real'de

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, 16 yaşındaki Brezilyalı forvet oyuncusu Vinicius Junior'u renklerine bağladı.

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İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, 16 yaşındaki Brezilyalı forvet oyuncusu Vinicius Junior'u renklerine bağladı.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, Junior'un 18 yaşını dolduracağı 2018'in temmuz ayından itibaren tamamen tüm sportif haklarının Real Madrid'e geçmesi için Brezilya'nın Flamengo ekibiyle anlaşmaya varıldığı bildirildi.

İki kulüp arasında varılan anlaşma gereği Vinicius Junior'un 2019'un temmuz ayına kadar Flamengo'da oynama hakkı olduğu ancak Real Madrid'in gerek görmesi halinde futbolcuyu daha öncesinde kadrosuna katabileceği ifade edildi.

Brezilya 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyen Junior, 17 Yaş Altı Güney Amerika Şampiyonası'nda 7 gol atıp en iyi oyuncu seçilmişti.

Brezilya basını, Real Madrid'in transfer için komisyonlar dahil toplamda 50 milyon avro ödeyeceğini iddia etti.

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