UYGUN, AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

Spor Toto Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, yaşanılan hakem hataları sebebiyle haklarının gasp edildiğini söyledi.

Uygun, Celal Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Takımdan 8 futbolcunun ayrıldığını ve yollarına kalan isimlerle devam edeceklerini belirten Uygun, "Biz asla gemimizi terk etmeyiz. Sonuçta 11 maç galip gelememiş bir Gaziantepspor'un kümede kalması için mücadele verdik. Deplasmanlarda inanılmaz puanlar getirdik ancak iç sahada önemli puanlar kaybettik. Hakem hatalarına maruz kaldık. Kaybettiğimiz puanları düşünürsek, Gaziantepspor'un tüm hakları gasp edildi. Bu şehirde bombalar patladı ve çok acılar çekildi. Futbolcular gelmedi, getirilemedi. Bunun acısını ligin sonunda yaşadık." ifadelerini kullandı.

"Gaziantepspor'un başına, Gaziantepli gelmelidir"

Bülent Uygun, Gaziantep şehrinin, tekrar hak ettiği lige çıkması için birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Gaziantepspor'un, TFF 1. Lig'de mücadele veren Büyükşehir Gaziantepspor ile birleşme zamanının geldiğini vurgulayan Uygun, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Gaziantepspor'un adı da değişiyor. Artık bu iki takımın birleşme vakti geldi. Borçları ödeme adına, tesislerin gözden geçirilmesi gerekiyor. Belediye takımının birleştirilerek pilot takım oluşmalı. Ekonomi ve sanayide şampiyon olan Gaziantep şehrinin, yeni bir yapılanmayla Süper Lig'e dönmesini arzu ediyoruz. Böyle bir birleşme olursa, Büyükşehir Gaziantepspor'un teknik direktörü Hüseyin Kalpar oldukça başarılı. O yüzden Gaziantepspor'un başına Gaziantepli gelmelidir."

Uygun, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecekleri maçla ilgili ise şöyle konuştu:

"Bu tür maçlar, kulüpler için önemli gelir kaynağı. Gaziantepspor'un ekonomik sıkıntılarına bir nebze merhem olacaktır. Kendi seyircimize de yerler ayrıldı. Beşiktaş ve Gaziantepspor'u sevenler, bu maçta yerlerini alacaktır. Stadın doluluğu futbolun güzelliğini yansıtır."