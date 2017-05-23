GRİEZMANN'DAN AYRILIK SİNYALİ

İspanyol ekibi Atletico Madrid'de forma giyen Fransız futbolcu Antoine Griezmann, "Kupalar kazanmak istiyorum. Gitmek için hazırım." ifadesini kullanarak takımdan ayrılabileceğini ortaya koydu.

Fransa'nın L'Equipe gazetesine açıklamalarda bulunan Griezmann, "La Liga'da sezonu üçüncü bitirdik. Hedef buydu ama futbolcular daha fazlasını istiyor. Artık sadece iyi futbol oynamak ve goller atmak benim için yeterli olmuyor. Bu dönem bitti. Bu yaz, geleceğimle ilgili karar verirken kupalar kazanma kriterine göre düşüneceğim." dedi.

Başkent ekibiyle 2019-2020 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu, İngiltere'nin Manchester United takımına transfer olacağı iddialarına ilişkin, "Bugün için eğer ayrılmam gerekirse bu benim için sorun olmaz. Şu anda moda olan İngiltere'nin yanı sıra Almanya, Çin veya ABD de olabilir. Gitmeye hazırım." değerlendirmesinde bulundu.

Atletico Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ve final oynadığını vurgulayan Fransız forvet, "Çok yaklaşmamıza rağmen kupayı kazanamadık. Kulüp, ne yapacağına karar verecektir. Kupa hedefi transferlere bağlı olacaktır. Kulüp benim görüşümü nasıl karşılayacak bilmiyorum ama futbolcular, medya ve ailem çok iyi biliyor ki futbolu kupalar kazanmak ve güçlü heyecanlar yaşamak için seviyorum." ifadelerini kullandı.