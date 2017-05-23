KİCK BOKSTA 14 MADALYA

Milli sporcular, Dünya Kick Boks Kupası'nı 14 madalyayla tamamladı.
Türkiye Kick Boks Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'da organize edilen kupada milli sporcular, 3 altın, 3 gümüş ve 8 bronz madalya kazandı.
Kupada madalya alan Türk sporcular şöyle:
Altın: Mustafa Türk (54 kilo Full Contact), Gürkan Çağlıyan (81 kilo Full Contact), Berk Düzenli (67 kilo Low Kick)
Gümüş: İsmet Can Demir (89 kilo Light Contact), Berat Talay (57 kilo Kick Light), Mustafa Türk (57 kilo Kick Light)
Bronz: Doğukan Çiçek (57 kilo Light Contact), Berk Düzenli (69 kilo Light Contact), Güner Birinci (55 kilo Kick Light), İsmet Can Demir (84 kilo Point Fighting), Gürkan Çağlıyan (84 kilo Light Contact), Berat Talay (57 kilo Full Contact), Özkan Toprak (74 kilo Light Contact), Ali Göktürk Benli (71 kilo Full Contact).