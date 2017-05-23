DÜNYA ŞAMPİYONU VAKIFBANK, BASINLA BULUŞTU

Voleybolda sezonu CEV Şampiyonlar Ligi ve FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda zirvede tamamlayan VakıfBank Kadın Takımı, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirilen medya günü organizasyonuna, VakıfBank Genel Müdürü Halil Aydoğan, VakıfBank Kulübü Başkanı Osman Demren, takımın antrenörü Giovanni Guidetti ve Türk oyuncular katıldı.

Halil Aydoğan yaptığı açıklamada, VakıfBank'ın bu yıl kulüpler seviyesinde hem Avrupa hem de dünya şampiyonluğu kupasını Türkiye'ye getirdiğini hatırlatarak, "Takımımız, en önemli kupaları kaldırdı. Oyuncularımız, 23 Nisan'da tarihimizde 3. kez CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Hemen ardından da 2. kez dünya şampiyonluğuna ulaştık. Bu başarılar, uzun süreli bir emeğin ve sabrın sonucudur. Biz kulüp olarak sürdürülebilirliğe ve istikrara inanıyoruz." diye konuştu.

Elde edilen başarıya katkı sağlayan herkese teşekkür eden Aydoğan, "Başarılar bizim için ayrı bir gurur vesilesi. Sosyal sorumluluk olarak başladığımız voleybolda, Avrupa ve dünyada bu büyük başarıların yakalanması, bizlere de ilham kaynağı oluyor. Bizler, 30 senelik serüvende kulübümüzün başarılarıyla gurur duyuyoruz ve ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

VakıfBank takımının büyük başarılara imza attığını vurgulayan Aydoğan, "VakıfBank, uluslararası arenada elde edilen sonuçlarla, ülkemizin en başarılı takımı olmuştur. İnanıyorum ki yeni salonumuz, gelecek başarıların temelinde mühim bir yapı taşı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Aydoğan ayrıca, THY Avrupa Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Basketbol Takımı'nı da kutlayarak, "Eminim ki ülkemize bu tarz büyük başarılar gelmeye devam edecektir." dedi.

Demren: "Hep bu seviyede kalabilmek önemli"

VakıfBank Kulübü Başkanı Osman Demren, elde edilen başarıların yanı sıra hep bu seviyede olabilmenin önemine dikkati çekti.

Sahip oldukları takımdan gurur duyduklarını aktaran Demren, şunları söyledi:

"Böyle bir yerde çalışmak bizim için büyük mutluluk ve onur sebebi. Bu başarılı ekibi kutluyorum. Bu başarıyı sağlamamızda bize destek veren banka yönetimimize de bu ısrarlı ve istikrarlı desteklerinden dolayı şükranlarımızı sunuyorum. Süreç içinde yıllardır hep bu seviyede kalabilmek önemli. Avrupa ve dünya şampiyonu olarak bu yılı bitirmek ayrı bir gurur sebebi."

Öte yandan, VakıfBank Antrenörü Giovanni Guidetti ise Türkiye'ye geldiğinde 10 yıllık teknik adamlık kariyeri olduğunu dile getirerek, "Burada çok şey öğrendim. Burası benim ailem. Antrenör olmayı her şeyi burada öğrendim. VakıfBank'ı her zaman fazlasıyla seveceğim." şeklinde konuştu.

Aynı zamanda A Milli Kadın Takımı'nı da çalıştıran Guidetti, Avrupa Şampiyonası ile ilgili bir soruya "Çalışmaya 1 hafta önce başladık. Avrupa Şampiyonası'nda bir madalya kazanabileceğimizi düşünüyorum ama bunun için çok çalışmamız gerekiyor." yanıtını verdi.

Kulüp yöneticileri ve takım, şampiyonluk kupalarıyla fotoğraf çektirdikten sonra medya mensuplarıyla yemek yedi.