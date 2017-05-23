TFF 1. Lig'e son bilet
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TFF 1. LİG'E SON BİLET

TFF 1. Lig'e son bilet

TFF 1. Lig'e yükselecek son ekip, 24 Mayıs Çarşamba günü Gümüşhanespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanacak play-off final maçının ardından belli olacak.

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Spor Toto 2. Lig'de İstanbulspor ve MKE Ankaragücü'nün ardından TFF 1. Lig'e yükselecek son ekip, 24 Mayıs Çarşamba günü Gümüşhanespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanacak play-off final maçının ardından belli olacak.

Beyaz Grup'ta İstanbulspor'un, Kırmızı Grup'ta ise MKE Ankaragücü'nün TFF 1. Lig vizesi aldığı Spor Toto 2. Lig'de iki grupta dörder takımla başlayan play-off heyecanı, sona eriyor. Gümüşhanespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, saat 19.00'da Vodafone Arena'da oynanacak finalde TFF 1. Lig'e yükselme mücadelesi verecek.

Müsabakada hakem Halis Özkahya görev yapacak.

Daha önce 2012-2013'te Spor Toto 3. Lig'de aynı grupta yer alan iki ekibin, her iki maçı da berabere tamamlanmıştı.

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Beyaz Grup'ta sezonu 3. tamamlayan teknik direktör Kemal Kılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediye Erzurumspor, çeyrek finalde Kocaeli Birlikspor, yarı finalde ise Amed Sportif Faaliyetler'i saf dışı bıraktı.

Geçen yıl Spor Toto 3. Lig'den 2. Lig'e yükselen Erzurum temsilcisi, 2010-2011'de Bölgesel Amatör Lig'de mücadele ediyordu. Erzurum'u daha önce Süper Lig'de de temsil eden Erzurumspor, TFF 1. Lig'de 22 sezon yer almıştı. Amatör kümeye kadar gerileyen Erzurumspor, daha sonra kapanmıştı.

- Gümüşhanespor

Kırmızı Grup'ta ligi MKE Ankaragücü'nün ardından ikinci sırada tamamlayan Gümüşhanespor, play-off'ta Menemen Belediyespor ve Kastamonuspor 1966'yı saf dışı bıraktı.

Mehmet Altıparmak'ın çalıştırdığı Gümüşhanespor, daha önce 4 sezon TFF 1. Lig'de mücadele etmişti. Gümüşhanespor, en son 2002-2003'te Gümüşhane Doğanspor adıyla TFF 1. Lig'de yer almıştı.
Final maçı Halis Özkahya'nın
"Artık bütün her şeyimizle finale hazırlanacağız"
İkinci finalist BB Erzurumspor
Gümüşhanespor finalde
Gümüşhanespor'dan final hesabı
Kastamonu'dan beraberlik çıktı
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