"SEMPATİZANLARI GİDEREK ÇOĞALAN ÖZEL BİR KULÜBÜZ"

Atiker Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Eskişehir'de oynanacak Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir final maçı için teknik heyetlerine, futbolculara ve taraftara güvendiklerine belirterek, Ziraat Türkiye Kupası'nı Konya’ya getirmek istediklerini söyledi.

Baydar, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Kardemir Karabükspor karşısında alınan galibiyetin Atiker Konyaspor camiasına yeni bir soluk getirdiğini belirtti.

Sezonun en verimli maçlarından birini oynadıklarını ifade eden Baydar, Akhisar Belediyespor ile yapacakları müsabakanın ligin sıralamasını yakından ilgilendirdiğini, bu karşılaşmayı da kayıpsız geçerek kupa finaline konsantre olmak istediklerini kaydetti.

Atiker Konyaspor'un son yıllarda Spor Toto Süper Lig’in en renkli takımlarından biri olduğunu aktaran Baydar, şöyle devam etti:

"Ülke genelinde sempatizanları giderek çoğalan özel bir kulübüz. Şimdi bu kulüp 95 yıllık tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda final için sahaya çıkacak. Şehirdeki heyecanı tanımlamakta güçlük çektiğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Binlerce insan 31 Mayıs Çarşamba akşamı Eskişehir’de tek yürek olacak."

Baydar, başta şehrin ileri gelenleri olmak üzere herkesi "Avrupa yolunda bir otobüs de sen kaldır." kampanyasına destek olmaya davet etti.

Konya'nın bütün dinamikleriyle bu çağrıya icabet edeceğine inançlarının sonsuz olduğunun altını çizen Baydar, "Teknik heyetimize, futbolcularımıza, taraftarımıza olan inancımız tamdır. İnşallah o kupayı Konya'ya getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun daha önce 27 Mayıs Cumartesi saat 19:00’da başlayacağını açıkladığı Atiker Konyaspor-Akhisar Belediyespor 33. hafta maçının başlama saatinin, 16:00 olarak değiştirildiği duyuruldu.