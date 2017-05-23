ESKİ BARCELONA BAŞKANI ROSELL'İN GÖZALTINA ALINMASI

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın gözaltına alınan eski kulüp başkanı Sandro Rosell'in, 15 milyon avro kara para akladığı iddia edildi.

Soruşturmayı yürüten adli kaynaklara dayandırılarak İspanyol basınında yer alan haberlerde, Rosell'in Brezilya Milli Takımı'nın canlı yayın haklarından yasa dışı komisyon aldığı ve 15 milyon avro kara para akladığı öne sürüldü.

Haberlerde, akladığı paranın bir kısmını Brezilya Futbol Konfederasyonu'nun eski başkanı Ricardo Teixeira ile paylaşan Rosell'in, kalan kısmı Andorra'daki banka hesaplarında gizlediği ifade edildi.

İspanya Ulusal Mahkeme hakimi Carmen Lamela'nın bir yıldır yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sandro Rosell'in, Brezilya Milli Takımı'nın canlı yayın haklarıyla bağlantılı yasa dışı komisyon işini 2012-2015 yılları arasında gerçekleştirdiği kaydedildi.

"Rimet" adı verilen operasyon kapsamında Rosell ile gözaltına alınan diğer 4 kişi arasında eşinin de olduğu, Teixeira'nın ise arandığı belirtiliyor. Rosell ile Teixeira hakkında Brezilya mahkemelerinde yolsuzlukla ilgili başka bir soruşturma da devam ediyor.

2010-2014 yılları arasında Barcelona'da başkanlık görevini yürüten Rosell, Brezilyalı futbolcu Neymar'ın transferinde yolsuzluk yaptığı iddiasıyla İspanya'da savcılık tarafından 5 yıl hapis talebiyle de yargılanıyor.