GÖZTEPE'YE SÜPER LİG PRİMİ

İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD), TFF 1. Lig'de play-off oynayacak Göztepe'ye, Spor Toto Süper Lig'e çıkması halinde 350 bin lira prim vereceğini açıkladı.

İZSİAD binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, İZSİAD'ın bu desteğinin bir ilk olduğunu hatırlatarak, yapacakları her hizmetin İzmir'e katma değer sağlayacağını düşündüklerini kaydetti.

Papatya, bu süreçte zaman zaman kendilerini yalnız hissettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Diğer şehirlere gittiğim zaman iki şeyi kıskanıyorum. Birincisi statları, o anlamda bazı önemli adımlar atıldı, çok kısa sürede kıskançlığım sona erecek. Şehir takımlarına sivil toplum kuruluşlarının, sanayi odalarının ve belediyelerin sahiplenmelerini çok kıskandım. Statlarda ilerleme yaptığımız gibi İZSİAD'ın bu desteğiyle yeni bir dönemin başlayacağını düşünüyorum. İçinde 35 olan her şey çok önemli, 350 bin liralık desteğin rakamlardan daha çok önemi var. Bu desteğin Göztepe'ye, İzmir'e değer katacağı sözünü verebilirim. Göztepe, İzmir'in bir değeri, Süper Lig'e çıktığında tüm İzmir'in kazanacağını düşünüyorum."

Tüm İzmir kulüplerin aynı mesafede olmaya çalıştıklarını, takımların başarılarıyla sevindiklerini hatta bu konuda eleştirildiklerini kaydeden Papatya, "Bu konuda geri adım atmadık, atmayacağız." ifadesini kullandı.

İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt da İzmir futbolunun gelişimine bir nebze de olsa katkı sağlamak için dernek olarak taşın altına iki ellerini birden sokmaya karar verdiklerini söyledi.

İzmir'in Süper Lig'de bir temsilcisinin olmamasının herkesi üzen bir eksiklik olduğunu kaydeden Küçükkurt, "Süper Lig'in kapısına kadar gelen tek takımımız şu anda Göztepe, Göztepe'ye sahip çıkma, yüreklendirme, motive etme zamanı. Göztepe'ye play-off maçları öncesinde başarılar diliyorum. Göztepe'nin Süper Lig'e çıkacağına inancımız tamdır. 350 üyeli İZSİAD olarak 350 bin lira prim vermeyi kararlaştırdık." diye konuştu.