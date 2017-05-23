ORMAN'DAN GÜNEŞ İSYANI: "LANETLİYORUM"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş'in takımdan ayrılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kulüp ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi ile siyah-beyazlı takımın antrenmanını takip eden Orman, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ezeli rakiplerimizin 10 puan üzerinde farkla şampiyon olacağız. İki rakibimizin hoca sıkıntısı var. Bu değil, Beşiktaş şampiyonluğa giderken Şenol Güneş konuşuluyor. Gündem yapmak için ağzı olan konuşuyor. Şampiyonluk yaşanacak dönemde bu mevzu mu. Geçenlerde Ahmet abi 'Yüzde yüz anlaşacağız.' demiş. Bunu daha nasıl açıklayacağız. Hocanın 1 sene daha sözleşmesi var. Beşiktaş'tan ayrılması için ne sebep olabilir. Yorumculardan ricam, bırakın Beşiktaş mutluluğunu yaşasın." şeklinde konuştu.

Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta mutlu olduğunu, kendisiyle de abi-kardeş ilişkisinin bulunduğunu belirten Orman şöyle devam etti:

"Böyle olmuş, şöyle olmuş diye olayı başka yerlere çekmeye çalışanları lanetliyorum. Sabah kalkıyoruz 'Şenol hoca gitti mi...' Nerede Şenol hoca, antrenmanda. Biz hocayla önümüzdeki sezonun transferlerini konuşuyoruz. Kamp için nereye gidilecek, diye konuşulan bir yerde bunlar olur mu? Sezon sonu tabii ki konuşacağız. Geçen sene de konuştuk. İdari manada konuşacağız. Konuşmak demek ayrılık konuşması olmuyor. Konuşacağız deyince kontrat konuşacağız manasına gelmiyor; bu planlama, değerlendirme. Beşiktaş'ta çıta her sene daha yukarı çıkıyor. İnsanların beklentisi üç sene üst üste şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma, çeyrek final, yarı final. Aramızda fitne, fesat bir durum yok. Buna kimse inanmasın. Beşiktaş'ı yöneten, görev yapan herkes iyi niyetle işlerini yapıyor. Rakiplerimizin hocaları kalacak mı gidecek mi tartışmaları varken Beşiktaş'ın kontratlı hocası niye tartışılıyor onu anlamaya çalışıyorum. Bir konuyla alakalı bir, iki, üç kişi cevap verir ama her seferinde bunu anlatıyorum ben. Şimdi çok gizli CIA bilgileri elde etmiş gibi konuşacaklar. Millet bunlara gülüyor."

- "Hem Şenol hocaya hem Fatih Terim'e ayıp"

Şenol Güneş'in milli takıma gideceği yönündeki söylentileri de değerlendiren Orman, "Milli takımın başında Türkiye'nin en önemli hocalarından biri var. Lig bitecek milli maçlar başlayacak. Daha maçlar başlamadan Fatih hocayla alakalı tartışma konuları yaşanıyor. Hem Şenol hocaya hem Fatih Terim'e ayıp. Şenol Güneş'in, arkadan işler yapan mizacı yoktur. Bize gelirken Bursa ile ilişkisi bitmeden görüşme talebinde bulunmadık. Bulunsaydık da zaten bizimle görüşmezdi. Nereden çıktı milli takım, hocaya hiç sordular mı milli takıma gitmek istiyor mu, diye." ifadelerini kullandı.

- "Gaziantepspor'dan rica ettik"

Başkan Orman, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 28 Mayıs Pazar günü Gaziantepspor ile yapacakları maçta, kırmızı-siyahlı kulübün tüm tribünleri Beşiktaş taraftarlarına açacağını belirtti.

Yoğun bir temponun sonuna geldiklerini dile getiren Orman, şunları söyledi:

"Çok heyecanlı bir sezon oldu, 55'e yakın maç yapmışız. Yorulduk açıkçası. Taraftarımızın takıma ilgisi çok fazla, hemen hemen her maçı dolu oynadık. Gaziantep'e de çok büyük talep var. Güneydoğu'da Beşiktaş'ı görmek isteyen çok taraftarımız var. Gaziantepspor'dan rica ettik, bütün stadı Beşiktaş'a açtılar. Gösterdikleri iyi niyetten dolayı teşekkür ediyorum. Herhalde 36 bin kişi orada bir rekor kıracağız. Biletleri Gaziantepspor satacak. Bütün taraftarlarımızı pazar günü oraya bekliyoruz. İnşallah Gaziantep'te bu işi kesinleştirip Vodafone Arena'da kupayı kaldırırız."

Şampiyon oldukları takdirde kupayı ne zaman alacaklarına dair henüz bir planları olmadığını aktaran Orman, "Önceliğimiz iki sene üst üste şampiyon olmak. Üçüncü yıldızı taraftarımız çok önemsiyor ama Türkiye’de sadece bize nasip olan ay-yıldızın yıldızı var bizde. Benim önemsediğim, üst üste ikinci sene şampiyonluğa ulaşmak." şeklinde görüş belirtti.

- "Talisca'nın sözleşmesi uzatıldı"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulüpte kiralık olarak forma giyen Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca'nın sözleşmesinin uzatıldığını söyledi.

Orman, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Talisca'nın sözleşmesinin uzatılmasını resmi olarak yaptık. Aboubakar’la ilgili olarak niyetimiz de belli. Bu haftadan sonra başlayacak, transfer haberleri. Bizim ilk hedefimiz şampiyonluk. Buralara nasıl geldiğimizi biz iyi biliyoruz. Bir de biz yaşayalım sevinci. Hevesimizi kursağımızda bırakmayın. Beşiktaş’ın çok iyi oturmuş bir kadrosu var. Çok iyi planlanarak hareket edilen bir kulüp burası. Onun için Beşiktaş taraftarı önce bir mutluluğunu yaşasın. Çıkan transfer haberlerine kulak asmasın."