Bursaspor biletlerde indirime gitti
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BURSASPOR BİLETLERDE İNDİRİME GİTTİ

Bursaspor biletlerde indirime gitti

Bursaspor Kulübü, Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının bilet fiyatlarını açıkladı.

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Bursaspor Kulübü, Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının bilet fiyatlarını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 32 haftada topladığı 35 puanla 15. sırada yer alan Bursaspor, ligin 33. haftasında 28 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da Gençlerbirliği’ni ağırlayacak.

Ligde kalmayı garantilemek için başkent ekibine karşı sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak olan yeşil-beyazlılarda, bu maçın bilet fiyatları da açıklandı. 24 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00 itibariyle satışa çıkacak olan biletlerin fiyatları 10 TL ile 50 TL arasında değişiyor.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları şöyle:

"VIP 1. Balkon: 50 TL, VIP 2. Balkon: 50 TL, Batı Alt Tribün: 30 TL, Spor Toto Alt Tribün: 20 TL, Spor Toto Üst Tribün: 15 TL, Güney Kale Arkası: 10 TL, Tofaş Tribünü: 10 TL, Misafir Tribünü: 13 TL"

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