GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇI SONRASI ÜMİT ÖZAT

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ise takımının Adanaspor karşılaşmasından sonra hedefsiz kaldığına dikkati çekti.

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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ise takımının Adanaspor karşılaşmasından sonra hedefsiz kaldığına dikkati çekti.



Kırmızı-siyahlı ekibin kalesinde gördüğü ilk gole kadar iyi oynadığını savunan Özat, "Maçta 2 kolay gol yedik. Bence penaltı itiraz gerektirmez. Fena maç olmadı. Adanaspor maçından sonra hedefsiz kalan bir takımız var. Daha aç oyuncuları bu takıma takviye etmeliyiz." ifadelerini kullandı.



Kadrodaki futbolculara alternatifsiz olmaları nedeniyle fazla yük binmesinin sıkıntı yaşamalarına neden olduğunun altını çizen Özat, şunları kaydetti:



"4 maçta 12 puan da olabilirdi. 4'te 0 da olabilirdi. Oynamayan oyunculara şans verip gelecek sezonun planlamasını yapmak istiyoruz. Khalili, sarı kart gördü, bir kart daha görmesine tahammülümüz yoktu. Verdiğim kararların getirisi götürüsü bana ait. Alternatifsiz bir kadro antrenörü oyuncuya mahkum eder. Son 20 yılın en zayıf kadrosuyla bu takım bu puanı aldı. Ne yaptığımızı ne yapmaya çalıştığımızı biliyoruz. Bu lig sevabıyla günahıyla bitti. Bu takım gelecek sezon sanırım OSTİM Stadı'nda oynayacak. Deplasman gibi olacağını düşünürsek iyi transferler yapmak lazım."

Özat ile Atlas sözlü tartışma yaşadı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Fenerbahçe maçının değerlendirmesini yaptıktan sonra sorulan soru üzerine Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas ile sözlü bir tartışmaya girdi. Başkent ekibinin, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maç öncesinde Ümit Özat’ın şampiyonluk mücadelesi ile ilgili yorum yapması tartışmalara neden olmuştu. Bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas, kaleme aldığı köşe yazısıyla Özat’ı eleştirmişti. Bu köşe yazısını okuduğu anlaşılan Kırmızı-siyahlıların teknik patronu, bir internet sitesine açıklamalar yapıp isim vermeyerek birçok kişiyi zan altından bırakmış ve kanıtlanması gereken ifadelerde bulunmuştu, onun ertesinde de bir televizyon programına çıkarak bu tutumunu devam ettirmişti. Ümit Özat’ın kendini savunurken kullandığı mesnetsiz açıklamalarını kanıtlamaya davet eden Bülent Atlas, Fenerbahçe maçının ardından yapılan toplantısının sonunda kamuoyunu aydınlatmasını istedi. Sözlü tartışmanın belli bir süre daha devam ettiği toplantı, Ankara basın mensupları haricindeki diğer gazetecilerin dışarı çıkması ile özel bir sohbete döndü. Yaklaşık 25 dakika süren bu tartışma, iki tarafın stadyumun o salonundan ayrılmasıyla son buldu.

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