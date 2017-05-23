Masa tenisinde birer gümüş ve bronz madalya
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MASA TENİSİNDE BİRER GÜMÜŞ VE BRONZ MADALYA

Masa tenisinde birer gümüş ve bronz madalya

 Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın son gününde Türkiye, masa tenisinde birer gümüş ve bronz madalya elde etti.

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 Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın son gününde Türkiye, masa tenisinde birer gümüş ve bronz madalya elde etti.

Başkent Bakü'deki Sarhadchi Arena'da yapılan müsabakalarda Türkiye, masa tenisinde takımlar kategorisinde madalya mücadelesi verdi.

İbrahim Gündüz, Ahmet Li, Gencay Menge ve Batuhan Ulucak'tan oluşan Erkek Milli Takımı, finalde İran'a 3-1 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Bu dalda bronz madalyayı Azerbaycan aldı.

Melek Hu, Simay Kulakçeken ve Özge Yılmaz'ın yer aldığı Kadın Milli Takımı ise Pakistan'ı 3-0 yenerek bronz madalya kazandı. İran'ın altın madalyaya uzandığı final mücadelesinden Azerbaycan gümüş madalya ile ayrıldı.

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