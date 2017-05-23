David Moyes istifa etti
﻿
Site İçi Arama
﻿

DAVİD MOYES İSTİFA ETTİ

David Moyes istifa etti

İngiltere Premier Lig 2016-2017 sezonu sonunda küme düşen Sunderland'in teknik direktörü David Moyes, istifa etti.

270 Okunma

İngiltere Premier Lig 2016-2017 sezonu sonunda küme düşen Sunderland'in teknik direktörü David Moyes, istifa etti.

İngiliz kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, başkan Ellis Short, sezon başından beri teknik direktörlük görevinde bulunan 54 yaşındaki Moyes'in istifasını kabul etti.

4 yıllık kontratı bulunan Moyes yönetimindeki Sunderland, 24 puanla Premier Lig'i son sırada tamamlamış ve 10 yıl sonra küme düşmüştü.

Daha önce Everton ve Manchester United'ı çalıştıran Moyes, Sunderland'e gelmeden önce ise bir yıllığına İspanyol kulübü Real Sociedad'ın teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

ETİKETLER
Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı sonrası Ümit Özat
Gençlerbirliği öne geçti ama bitiremedi!
Gençlerbirliği - Fenerbahçe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
"Bir fotoğraf karesi, büyük anlamlar içerebilir"
2
Ankaragücü, Araplara mı açılıyor?
5
Hamzaoğlu: "Elimizden geleni yaptık"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿