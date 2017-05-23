Süper Lig'de son 2 hafta
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SÜPER LİG'DE SON 2 HAFTA

Süper Lig'de son 2 hafta

Haftanın son gününde 2 maç oynandı. Akhisar Belediyespor, Aytemiz Alanyaspor'u 3-0, Fenerbahçe de Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

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Haftanın son gününde 2 maç oynandı. Akhisar Belediyespor, Aytemiz Alanyaspor'u 3-0, Fenerbahçe de Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

Cumartesi günü konuk ettiği Kasımpaşa'yı 4-1 yenen Beşiktaş, 71 puanla liderliğini sürdürdü. İkinci sıradaki Medipol Başakşehir'in, dün deplasmanda Trabzonspor ile 0-0 berabere kalmasıyla aradaki fark, 4 puana yükseldi.

Ligde haftanın sonuçları, puan durumu ve 33. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar

Galatasaray-Osmanlıspor: 2-0

Çaykur Rizespor-Gaziantepspor: 2-0

Kayserispor-Adanaspor: 1-1

Antalyaspor-Bursaspor: 2-1

Beşiktaş-Kasımpaşa: 4-1

Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor: 3-0

Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 0-0

Akhisar Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor: 3-0

Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 1-2

Puan durumu

  Takımlar O G B M A Y AV P
1. BEŞİKTAŞ 32 21 8 3 65 30 35  71
2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 32 19 10 3 60 27 33 67
3. FENERBAHÇE 32 17 9 6 56 30 26 60
4. GALATASARAY 32 18 4 10 60 37 23 58
5. ANTALYASPOR 32 15 7 10 40 39 1 52
6. TRABZONSPOR 32 14 8 10 37 31 6 50
7. AKHİSAR BELEDİYESPOR 32 13 6 13 41 39 2 45
8. KASIMPAŞA 32 12 7 13 46 46 0 43
9. ATİKER KONYASPOR 32 11 10 11 39 40 -1 43
10. GENÇLERBİRLİĞİ 32 10 10 12 30 33 -3 40
11. AYTEMİZ ALANYASPOR 32 12 4 16 52 61 -9 40
12. KARDEMİR KARABÜKSPOR 32 11 6 15 33 44 -11 39
13. OSMANLISPOR 32 9 11 12 36 39 -3 38
14. KAYSERİSPOR 32 10 7 15 45 55 -10 37
15. BURSASPOR 32 10 5 17 31 55 -24 35
16. ÇAYKUR RİZESPOR 32 8 6 18 41 52 -11 30
17. GAZİANTEPSPOR 32 7 5 20 29 57 -28 26
18. ADANASPOR 32 6 7 19 31 57 -26 25

 

33. hafta programı

26 Mayıs Cuma:

20.00 Osmanlıspor-Çaykur Rizespor

27 Mayıs Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-Adanaspor

16.00 Kasımpaşa-Antalyaspor

19.00 Atiker Konyaspor-Akhisar Belediyespor

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor

28 Mayıs Pazar: 

16.00 Bursaspor-Gençlerbirliği 

16.00 Kardemir Karabükspor-Kayserispor

19.00 Gaziantepspor-Beşiktaş

29 Mayıs Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray
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