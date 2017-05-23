SÜPER LİG'DE SON 2 HAFTA

Haftanın son gününde 2 maç oynandı. Akhisar Belediyespor, Aytemiz Alanyaspor'u 3-0, Fenerbahçe de Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.
Cumartesi günü konuk ettiği Kasımpaşa'yı 4-1 yenen Beşiktaş, 71 puanla liderliğini sürdürdü. İkinci sıradaki Medipol Başakşehir'in, dün deplasmanda Trabzonspor ile 0-0 berabere kalmasıyla aradaki fark, 4 puana yükseldi.
Ligde haftanın sonuçları, puan durumu ve 33. haftanın programı şöyle:
Sonuçlar
Galatasaray-Osmanlıspor: 2-0
Çaykur Rizespor-Gaziantepspor: 2-0
Kayserispor-Adanaspor: 1-1
Antalyaspor-Bursaspor: 2-1
Beşiktaş-Kasımpaşa: 4-1
Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor: 3-0
Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 0-0
Akhisar Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor: 3-0
Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 1-2
Puan durumu
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|BEŞİKTAŞ
|32
|21
|8
|3
|65
|30
|35
|71
|2.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|32
|19
|10
|3
|60
|27
|33
|67
|3.
|FENERBAHÇE
|32
|17
|9
|6
|56
|30
|26
|60
|4.
|GALATASARAY
|32
|18
|4
|10
|60
|37
|23
|58
|5.
|ANTALYASPOR
|32
|15
|7
|10
|40
|39
|1
|52
|6.
|TRABZONSPOR
|32
|14
|8
|10
|37
|31
|6
|50
|7.
|AKHİSAR BELEDİYESPOR
|32
|13
|6
|13
|41
|39
|2
|45
|8.
|KASIMPAŞA
|32
|12
|7
|13
|46
|46
|0
|43
|9.
|ATİKER KONYASPOR
|32
|11
|10
|11
|39
|40
|-1
|43
|10.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|32
|10
|10
|12
|30
|33
|-3
|40
|11.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|32
|12
|4
|16
|52
|61
|-9
|40
|12.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|32
|11
|6
|15
|33
|44
|-11
|39
|13.
|OSMANLISPOR
|32
|9
|11
|12
|36
|39
|-3
|38
|14.
|KAYSERİSPOR
|32
|10
|7
|15
|45
|55
|-10
|37
|15.
|BURSASPOR
|32
|10
|5
|17
|31
|55
|-24
|35
|16.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|32
|8
|6
|18
|41
|52
|-11
|30
|17.
|GAZİANTEPSPOR
|32
|7
|5
|20
|29
|57
|-28
|26
|18.
|ADANASPOR
|32
|6
|7
|19
|31
|57
|-26
|25
33. hafta programı
26 Mayıs Cuma:
20.00 Osmanlıspor-Çaykur Rizespor
27 Mayıs Cumartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-Adanaspor
16.00 Kasımpaşa-Antalyaspor
19.00 Atiker Konyaspor-Akhisar Belediyespor
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor
28 Mayıs Pazar:
16.00 Bursaspor-Gençlerbirliği
16.00 Kardemir Karabükspor-Kayserispor
19.00 Gaziantepspor-Beşiktaş
29 Mayıs Pazartesi:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray