"7 BİN KİŞİNİN ÖNÜNDE OYNAYARAK BU İŞ OLMAZ"

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, "Kazanması gereken tarafın biz olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Advocaat, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi ve iç sahada yenilmesi zor bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, "Devre arasında oyuncularıma 'İlk yarıda oynadığımız gibi oynarsak şansımız yok.' dedim. İyi olan bir nokta vardı, o da ikinci yarıda 1-1'i getiren golü çabuk bulduk. Van Persie, harika bir gol attı. Doğru anda golü bulmak bizi mutlu etti. Kazanması gereken tarafın biz olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

Karşılaşma öncesinde oyuncularına Gençlerbirliği'nin iki taktikle sahada yer alabildiğini söylediğini vurgulayan Hollandalı teknik adam, şöyle devam etti:

"Bu sebeple rakibimize iki farklı sistem hazırladık. Bu konu bizim için sürpriz olmadı. Gençlerbirliği'nin altyapısının iyi olduğunu biliyorum. Gençlerbirliği, bireysel anlamda iyi oyunculardan kurulu bir takım. Onların teknik direktörü için de üzgünüm, çünkü çok iyi bir hoca. Takımının en etkili iki oyuncusu takımdan ayrıldı. İkinci yarıda yeni bir başlangıç yaptılar. Buna rağmen orta sıralara kadar yükseldiler. Daha fazlasını beklemek mümkün değil çünkü onlar da boş tribünlere oynuyor."

Advocaat, Türk futboluyla ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine, "Türk ligi, son derece zorlu ve kuvvetli bir lig. Çok iyi takımlar var. 4 takımın iyi, diğerlerinin kötü olması gibi bir durum söz konusu değil. Her takım için her karşılaşma zorlu geçiyor. Türkiye'de çok güzel statlar ve zeminler var. Çok iyi oyuncular var, daha iyileri de gelebilir. Türkiye çok modern bir ülke. Bu anlamda Türkiye'ye bakış açım çok pozitif. Olumsuz bir noktaya değinmem gerekiyorsa, bu da altyapı olabilir." yanıtını verdi.

Bir gazetecinin, Robin Van Persie'yi Hollanda Milli Takımı'na almamasını hatırlatması üzerine Advocaat, "Benim de bir sebebim var." şeklinde cevapladı.

Dick Advocaat, sarı-lacivertli erkek basketbol takımının aynı yönetimle THY Avrupa Ligi'ni kazandığını ancak futbol takımının bu başarıyı yakalayamadığının hatırlatılması üzerine, "Biz ne zaman ki dolu tribünlerle oynadık, kazandık. Avrupa Ligi'nde oynadığımız maçlar var. Beşiktaş, Galatasaray ve Medipol Başakşehir maçları var. Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldık. Medipol Başakşehir, bu işi iyi yapıyor ama 7 bin kişinin önünde oynayarak bu iş mümkün olmaz." değerlendirmesinde bulundu.