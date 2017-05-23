Bonservisi alındı! 2020'ye kadar Juventus'ta
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BONSERVİSİ ALINDI! 2020'YE KADAR JUVENTUS'TA

Bonservisi alındı! 2020'ye kadar Juventus'ta

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) şampiyonu Juventus, 2 sezondur İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'den kiraladığı Kolombiyalı kanat oyuncusu Juan Cuadrado'nun bonservisini aldı.

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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) şampiyonu Juventus, 2 sezondur İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'den kiraladığı Kolombiyalı kanat oyuncusu Juan Cuadrado'nun bonservisini aldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Juventus, 20 milyon avro karşılığında renklerine bağladığı 28 yaşındaki Cuadrado ile 2019-2020 sezonu sonuna kadar anlaşma imzaladı.

Daha önce 2009-2015 yıllarında Udinese, Lecce ve Fiorentina'da ter döken Kolombiyalı futbolcu, yarım sezon Chelsea'de mücadele ettikten sonra 2015-16 sezonu başında Serie A'ya dönmüştü.

Cuadrado, 83 maçta 8 gol ve 18 asist ürettiği Juventus formasıyla 2 İtalya Kupası, 2 de lig şampiyonluğu yaşadı.

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